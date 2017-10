JAKARTA - Aktris cantik Luna Maya diketahui masuk ke dalam jajaran kepengurusan organisasi Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi 56) sejak 24 Oktober 2017. Wanita berusia 34 tahun ini bahkan ditunjuk untuk menjadi seorang bendahara bersama rekannya, Raffi Ahmad dan Rachel Maryam.

Sebagai seorang bendahara, pemeran Diana Wulandari dalam film Asmara Dua Diana, produksi MNC Pictures ini mengaku mendapat banyak pelajaran. Salah satunya adalah mengenai bagaimana cara mengelola uang dari hasil iuran bulanan para anggota, termasuk harus menghadapi perbedaan pendapat dan keinginan dari masing-masing anggota Parfi 56.

"Cari uang untuk mengelola sekretariat, acara-acara seperti sekarang. Jadi cuma ambil 100 ribu dari anggotanya setiap bulan. Mungkin untuk beberapa orang besar, tapi untuk kami kurang besar karena agenda kita lumayan banyak yang harus kita kelola," ungkap Luna Maya yang ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

"Lumayan berantem-berantem terus ya, karena Ketum penginnya ini, yang lain enggak bisa. Tapi berantem lucu-lucunya berorganisasi. Ya ini jadi salah satu pembelajaran baru untuk aku ya. Terutama untuk acara-acara yang kami kan memang bisa dibilang enggak digaji ya," sambungnya.

Menjalani pekerjaan sebagai seorang bendahara dalam organisasi wadah artis film Indonesia tentu memiliki tantangan tersendiri bagi kekasih Reino Barrack ini. Bahkan ia menyatakan bahwa banyak gagasan yang bersingggungan dengan pemerintahan. Akan tetapi ia mengaku banyak belajar dengan bergabung bersama Parfi 56 hingga saat ini.

"Pengalamannya lebih banyak bersinggungan dengan pemerintahan ya. Misalkan ketenagakerjaan atau pariwisata, jadi memang sedang mencari cara agar yang kita inginkan ini (Parfi) gede itu bisa terselenggara. Karena biasanya kan jarang bersinggungan dengan pemerintah," paparnya.

"Sekarang secara langsung behind the desk yaa. Tapi enggak apa-apa sih, jadi lebih banyak tahu 'oh begini loh' dulu enggak kepikiran," tambahnya.

Sementara itu, banyaknya bisnis serta pekerjaan didnuia hiburan tak lantas membuat Luna Maya kerepotan untuk menjadi seorang bendahara. Pasalnya teknologi komunikasi cukup mempermudah dirinya untuk melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang yang ia kerjakan.

"Di Parfi ini sebenarnya enggak terlalu banyak (waktu), cuma biasanya kalau ada agenda, meeting, paling semingguan, atau sebulanan. Jadi enggak ada yang kayak terlalu gimana. Kalau enggak bisa meeting juga bisa by email atau WhatsApp karena kita punya grup juga," tukasnya.

