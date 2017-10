JAKARTA - Audisi Indonesian Idol 2017 kembali digelar di kawasan Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di SMA sumatra 40 Bandung, berbagai keseruan hadir selama audisi.



Didominasi oleh para siswi, peserta Street Audition Bandung menghadirkan peserta asal Jepang yang diketahui bernama Sensei Kaho sukses memberikan kesegaran selama audisi di SMA sumatra 40 Bandung.

Karena baru satu bulan tinggal di Indonesia, Sensei Kaho belum fasih dengan bahasa Indonesia. Namun begitu, semangatnya untuk mengikuti audisi Indonesian Idol sangat kuat.



Di tengah program native speaker, Sensei Kaho mengikuti audisi encourage siswa-siswa SMA Sumatra 40 ikut audisi hingga hasilnya pun mengesankan. Memiliki hobi menyanyi dari kecil dan bisa memainkan Trombo, Sensei Kaho memiliki modal yang kuat dalam mengkuiti audisi.



Sebagai bentuk dukungan, Kepala Sekolah SMA sumatra 40 Bandung bahkan ikut menyanyi di audisi Street Audition Bandung tersebut.

Grab Indonesia yang menjadi Official Ride Indonesian Idol 2017 memang lebih memudahkan peserta bertemu dengan para juri. Ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol yaitu Face to Face Connection. Kampanye Grab yang mengusung hashtag #GrabTakesYouThere ini juga diharapkan bisa membantu mewujudkan mimpi untuk menjadi idola.



(edi)