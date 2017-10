JAKARTA - Strategi harus dilakukan peserta audisi Indonesian Idol 2017. Pemilihan lagu yang tepat juga menjadi salah satu cara efektif agar bisa lolos dari Street Audition dari Grab Indonesia di Indonesian Idol 2017. Bukan hanya lagu dengan teknik tinggi tetapi juga yang sesuai dengan karakter suara yang dimiliki.

Endruw misalnya, ia membawakan lagu Ariana Grande saat Street Audition di Pontianak. Bukan tanpa alasan, dirinya termotivasi untuk bisa bertemu dengan juri dan idolanya, Bunga Citra Lestari.

"Yakin bisa lolos dan ketemu sama Kakak BCL, demi Kakak BCL semua lagu dia babat habis, terutama lagu yang dia bawakan ini Ariana Grande," bunyi rilis yang diterima Okezone.

Di Pontianak Street Audition diselenggarakan di Canopy Center Coffee House, WK Asiang, Kopitiam, Warung Kopi Winni, Bamboo Café, Alun-Alun Campus, Taman Digulis Untan, What the Food Pancasila, The Art Café, Katulistiwa Park, dan Universitas Tanjung Pura.

Street Audition yang dilakukan Indonesian Idol 2017 tentu saja untuk memudahkan para peserta mengakses lokasi terdekat dan dapat mengikuti audisi dengan cepat.

Grab Indonesia yang menjadi Official Ride Indonesian Idol 2017 memang lebih memudahkan peserta bertemu dengan para juri. Ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol yaitu Face to Face Connection. Kampanye Grab yang mengusung hashtag #GrabTakesYouThere ini juga diharapkan bisa membantu mewujudkan mimpi untuk menjadi idola.

Yuk, dekatkan dirimu dengan mimpimu dan jangan menyerah kalah! Grab membantumendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

