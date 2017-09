Sibuk Travelling, Denny Sumargo Ketagihan Datangi Lokasi Wisata di Indonesia

JAKARTA - Selain menjalani kesibukannya sebagai aktor, rupanya seorang Denny Sumargo juga sibuk menjalani kegiatan travelling. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya Densu juga kebetulan menjadi seorang presenter sebuah acara adventure.

(Baca Juga: Box Office Sepekan: Meski di Bawah Ekspektasi, Kingsman Golden Circle Berhasil Geser Posisi It)



Kendati demikian, aktor 35 tahun itu sedikit menyarankan agar kita lebih memilih untuk mengenal kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Namun dirinya juga tidak melarang jika ada orang yang ingin melakukan travelling ke luar negeri. Yang jelas menurutnya, Indonesia dirasa cukup mampu untuk mewadahi kegiatan travelling kita.



"Kalau punya budget, untuk travelling Indonesia cukup. Tidak ada salahnya sih keluar negeri. Tapi Indonesia cukup untuk bisa mewadahi keinginan kita buat travelling," Kata Denny Sumargo saat dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 25 September 2017.



"Saya lebih suka kemana-kemana. Indonesia sangat indah, saya mau ke tempat lain sehingga ada komparasionnya," sambungnya.



Lebih lanjut, Densu juga mengakui bahwa sudah beratus tempat travelling yang sudah dikunjunginya di Indonesia. Meski dirinya sadar betul bahwa masih banyak tempat indah di Indonesia ini yang belum sempat disambanginya. Tapi, ia begitu menyimpan hasrat untuk kembali menikmati keindahan alam Indonesia.



"Di Indonesia mungkin sudah 400 tempat dan masih ada ratusan tempat lagi yang aku belum sampai kesana," tambahnya.

(Baca Juga: Peduli Sosial, Indra Lesmana Ajak Dewa Budjana Hibur Pengungsi Gunung Agung)



Selain itu, Densu pun menambahkan bahwa semua tempat travelling yang dikunjunginya memberikan kesan yang berbeda-berbeda. Dan yang terpenting baginya adalah kesan dari orang-orang yang bertemu dengannya.  



"Semua sama sih yang paling berkesan its not about the place, tapi memory dengan orang-orang," tutupnya.

(edi)