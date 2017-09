Box Office Sepekan: Meski di Bawah Ekspektasi, Kingsman Golden Circle Berhasil Geser Posisi It

LOS ANGELES - Film garapan sutradara Matthew Vaughn, Kingsman: The Golden Circle, sukses menggeser dominasi It dalam perolehan pendapatan di Amerika Utara. Kingsman memperoleh USD39 juta dari hasil penayangan akhir pekan di 4.003 bioskop di Amerika Utara. Sementara itu It meraup USD30 juta di pekan ketiga penayangannya.

The Golden Circle bisa menyusul raihan film sekuel pertamanya, Kingsman: Secret Service yang memeroleh USD36,2 juta. Demikian dikutip dari Hollywoodreporter, Senin (25/9/2017).

Meski mampu bertengger di posisi pertama, namun perolehan Kingsman: The Golden Circle tersebut di bawah perkiraan.

Posisi ketiga diisi film animasi keluarga Warner Bros, The Lego Ninjago Movie yang meraih USD21,2 juta dari hasil penayangannya di 4.047 bioskop.

Sementara itu di luar Amerika Utara, Kingsman 2 membukukan pendapatan USD61 juta. Dari angka itu, Inggris merupakan penyumbang tertinggi yakni USD11,1 juta. Dengan demikian dalam sepekan penayangan, Kingsman: The Golden Circle berhasil meraup pendapatan total USD100 juta.

“Kapan saja Anda bisa mendapatkan (pendapatan) lebih besar dari (film) yang pertama, berarti perusahaan Anda bagus. Ini karena kreativitas Matthew Vaughn, dia genius,” kata presiden distribusi lokal Fox, Chris Aronson.

Film yang digarap 20th Century Fox dan Marvs Film ini masih mengandalkan para pemain di Secret Service seperti Taron Egerton dan Colin Firth. Sementara para pemain baru yang bergabung adalah Channing Tatum, Halle Berry, Pedro Pascal, dan Jeff Bridges.

Meski demikian, Kingsman: The Golden Cicrle tak luput dari kritikan sebagaimana sekuel pertamanya. Film ini mendapat skor yang sama dengan sebelumnya yakni B+, dengan penonton didominasi pria yakni 58 persen.

Berikut daftar perolehan film box office pada akhir pekan lalu

1. Kingsman: The Golden Circle - USD39 Juta

2. It - USD30 juta

3. The Lego Ninjago Movie - USD21,2 juta

4. American Assassin - USD6,3 juta

5. Home Again USD3,31 juta

6. Mother! - USD3,26 juta

7. Friend Request - USD2,4 juta

8. The Hitman’s Bodyguard - USD1,9 juta

9. Stronger - USD1,7 juta

10. Wind River - USD1,3 juta

(aln)