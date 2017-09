OKEZONE WEEK-END: 3 Kali Terlibat Cinlok, Song Joong Ki Jadi Pelabuhan Terakhir Song Hye Kyo

SEOUL – Jika tak ada aral melintang, Song Hye Kyo akan melepas masa lajangnya pada 31 Oktober 2017 mendatang dengan menikahi Song Joong Ki. Artis 36 tahun itu akan menikah dengan sang tunangan di Hotel Shilla, Seoul.

Seperti yang sudah banyak diketahui publik, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki pacaran setelah terlibat cinta lokasi (cinlok) ketika beradu akting di Descendants of the Sun (DOTS) pada 2015. Dua tahun pacaran diam-diam, Songsong couple akhirnya mengumumkan hubungan mereka pada Juli lalu.

Sejak awal keduanya diumumkan akan menjadi lawan main di DOTS, netizen sudah mewanti-wanti akan adanya cinta lokasi (cinlok) antara Hye Kyo dan Joong Ki. Pikiran itu muncul setelah melihat track record Hye Kyo yang kerap jatuh cinta dan pacaran dengan lawan mainnya sendiri.

(foto: Soompi)

Hye Kyo pertama kali terlibat cinlok pada 2003 silam ketika bermain drama All In dengan aktor terkenal Korea, Lee Byung Hun. Ketika syuting drama berakhir, keduanya pergi liburan bersama dengan kru drama. Selama liburan tersebut, Byung Hun dan Hye Kyo kabarnya terlihat seperti pasangan yang sedang berbulan madu.

Di usianya yang kala itu baru 22 tahun, Hye Kyo tak berusaha menutupi hubungannya dengan Byung Hun. Setelah tercium media, pasangan ini mengakui jika mereka pacaran dan saling mencintai satu sama lain.

“Song Hye Kyo adalah malaikat ku. Aku ingin menikah dengannya,” kata Byung Hun kata itu.

Pernyataan senada juga datang dari Hye Kyo. “Kupikir akan sangat luar biasa untukku bisa hidup bersama sepanjang hidupku dengan seorang pria setampan dia,” ujar Hye Kyo.

Sayangnya, mimpi untuk membangun rumah tangga bersama itu hanya tinggal impian. Setahun berselang, Hye Kyo dan Byung Hun mengumumkan jika keduanya telah putus. Tak diketahui pasti apa alasan mereka putus.

Lepas dari Byung Hun, Hye Kyo menyandang status single selama beberapa tahun. Status itu berubah setelah Hye Kyo bertemu dengan aktor tampan Hyun Bin lewat drama The World hat They Live In atau dikenal juga dengan nama World Within di 2008.

Setelah beradu akting dan semakin dekat dalam kehidupan sehari-hari, Hye Kyo dan Hyun Bin resmi pacaran pada Juni 2009. Hubungan Hye Kyo dengan pacar keduanya ini terjalin lebih lama ketimbang dengan Byung Hun.

Jalinan cinta Hye Kyo dan Hyun Bin bertahan hingga dua tahun sebelum akhirnya menyerah pada kesibukan masing-masing dan memilih putus. Tak lama setelah berakhirnya hubungan pasangan kelas A Korea ini, Hyun Bin memutuskan masuk wajib militer.