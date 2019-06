SEOUL – Perceraian Soong Joong Ki dan Song Hye Kyo bukan hanya mengejutkan di negara asal mereka, Korea Selatan tapi juga di Indonesia. Pasalnya, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo menjadi dua selebriti yang selalu mendapat perhatian publik lewat akting mereka di beberapa film maupun serial drama.

Apalagi, pertemuan keduanya dalam Descendants of the Sun 2016 sebagai pasangan dokter dan tentara juga diharapkan berlabuh pada pernikahan oleh penggemar. Kedekatan keduanya berlanjut hingga saat ini. Pasangan yang dijuluki Songsong Couple itu jarang pamer kemesraan.

Dalam Instagram Song Hye Kyo hanya mengunggah 3 dari 79 postingan, itu pun dua di antaranya sekaligus mempromosikan drama Descendants of the Sun. Sementara satu foto menunjukkan potret pernikahan mereka.

Selain deretan kisah Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, Okezone pun telah merangkum perjalanan cinta Songsong Couple.

1. Pertemuan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo





Awal perjumpaan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo dimulai saat aktor The Innocent Man itu berkunjung ke lokasi syuting sahabatnya, Jo In Sung dalam drama That Winter, The Wind Blows dan melihat Song Hye Kyo.

Seorang kerabat menjelaskan jika pada pertemuan itu, Song Joong Ki jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Hye Kyo. Hingga keduanya pun merasa beruntung dipertemukan dalam projek serial Descendants of the Sun.

"Keduanya mulai menyukai satu sama lain pada Februari, sebelum Descendants of the Sun mulai syuting. Drama mulai syuting pertengahan 2015 dan baru tayang setelah semuanya selesai," beber sumber yang dikutip Koreaboo, Mei 2018.

Selama tujuh bulan syuting, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo terus menunjukkan ketertarikan mereka. Bahkan Joong Ki hadir dalam pemotretan artis yang pernah beradu akting dengan Rain tersebut.

“Jadi para staf terkejut mengapa Song Joong Ki tiba-tiba ke tempat pemotretannya. Tapi akhirnya orang-orang sadar bahwa mereka menyukai satu sama lain," lanjut sumber.

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo mengejutkan publik pada pertengahan 2017 ketika mereka mengumumkan sedang pacaran dan akan menikah.

2. Jalani pernikahan dan berharap cepat punya anak Tidak lama setelah Song Joong Ki dan Song Hye Kyo mengumumkan status pacaran mereka, Songsong Couple itu menikah pada 31 Oktober 2017 di Shilla Hotel, Seoul. Pernikahan yang digelar secara tertutup itu disebut jauh dari kemewahan, pasalnya pasangan ini hanya mengundang kurang dari 300 tamu. Meski mengusung pernikahan yang sederhana kala itu, tidak mengurangi kebahagiaan dari Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Hal ini dibuktikan oleh Zhang Ziyi, artis asal China yang hadir dalam pesta. “Tidak ada tampilan mencolok sama sekali, tapi di mata saya, adalah seberapa baik yang Tuan Song memperlakukannya. Bila cuaca terlalu dingin, Dia terus menghangatkan tangannya, ketika angin menjadi kencang, dia terus membantu memperbaiki rambutnya,” ujar Ziyi. Layaknya pasangan suami istri, keduanya pun mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Salah satu caranya adalah dengan mengistirahatkan diri dari projek syuting dan fokus pada program kehamilan. Bukan hanya fokus untuk mempunyai waktu bersama, Song Hye Kyo juga memutuskan tinggal di rumah orangtua Song Joong Ki di Daejeon. Hal ini untuk mendapatkan saran dari kedua orangtua Joong Ki agar Hye Kyo bisa segera hamil. 3. Diterpa rumor cerai Pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo diterpa isu tak sedap seputar kabar perceraian yang pernah ditulis oleh media China. Hal itu merujuk pada ‘kode’ di mana Song Hye Kyo tidak lagi memakai cincin pernikahannya pada Februari 2019 di bandara Incheon, Seoul, Korea Selatan. “Song Hye Kyo muncul di bandara tanpa cincin. Sepertinya dia sudah menceraikan Song Joong Ki. Tampaknya ada masalah dalam hubungan mereka," tulis media tersebut seperti yang dikutip dari Allkpop, Kamis 22 Februari 2019. Baca juga: 2 Tahun Menikah, Song Joong Ki Gugat Cerai Song Hye Kyo Tidak ingin rumor semakin luas, maka agensi Songsong Couple ini buru-buru menepis kabar tak sedap seputar isu keretakan rumah tangga. Disebutkan bahwa agensi tersebut kaget dengan rumor yang tidak masuk akal, namun tidak mengambil tindakan tertentu. Bukti lain yang menunjukkan jika pernikahan Song Joong dan Song Hye Kyo baik-baik saja adalah saat artis 37 tahun itu mendukung akting sang suami dalam drama Asadal Chronicles. “Ini adalah drama pertama saya dalam waktu yang lama, tetapi dia mendukung saya dengan mengatakan 'Lakukan dengan baik juga fokus sampai akhir'. Berkat kata-kata itu, saya bisa menyelesaikannya dengan baik," ujar Song Jong Ki dalam gelaran konferensi drama tersebut Mei 2019. 4. Berakhir dengan perceraian Berusaha untuk menunjukkan jika pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo baik-baik saja akhirnya terpatahkan saat Joong Ki melayangkan gugatan cerai, Rabu 26 Juni 2019. Permasalahan pribadi menjadi alasan dasar keduanya memutuskan untuk berpisah. Setidaknya keterangan itulah yang didapatkan publik dari agensi Song Hye Kyo, United Artists Agency (UAA). “Atas perbedaan itu, perceraian ini terpaksa terjadi dan kami meminta pengertian Anda sehubungan dengan fakta yang terjadi, kami tidak bisa menginformasikannya. Karena (kami) menghormati kehidupan pribadi mereka," kata agensi Song Hye Kyo. Selain keterangan dari agensi Song Hye Kyo, salah satu kerabat juga mengungkap alasan lain di balik perpisahan Songsong couple tersebut. “Setelah menikah, mereka mulai renggang karena jadwal padat dan perbedaan kepribadian mereka. Karena itu lah mereka bercerai," ujar teman Joong Ki dan Hye Kyo seperti dilansir Allkpop, Kamis (27/6/2019). Pernyataan tersebut diberikan sumber karena ia kesal dengan berbagai spekulasi miring penyebab perceraian Song Hye Kyo dan Song Joong Ki yang dilontarkan netizen. "Ada banyak rumor tak masuk akan yang berseliweran di komunitas online," katanya. Kini, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo bersiap untuk melakukan mediasi sebagai tahap perceraian. Park Hye Jun menjelaskan proses itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu sebulan. Namun mengingat perceraian ini dilakukan oleh selebriti terkenal, maka akan lebih lama menyita waktu.