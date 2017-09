Lebih Dekat dengan Yang Se Jong, Chef Tampan dalam Temperature of Love

Ia sempat didapuk sebagai aktor pendatang baru berbakat dan disandingkan dengan aktor muda Park Bo Gum. Muda, tak sungkan berperan antagonis, dan meraih popularitas dalam waktu yang singkat adalah persamaan keduanya.

Namun perbedaannya, Yang Se Jong mendapatkan peran utamanya 4 tahun lebih awal dibandingkan Bo Gum. Ya, Se Jong hanya butuh waktu 1 tahun hingga akhirnya dipercaya berperan sebagai Chef On Jung Sun dalam The Temperature of Love.

Siapa dia dan bagaimana perjalanan kariernya? Berikut Okezone menampilkan lima fakta seputar Yang Se Jong, yang dijamin akan membuat Anda semakin jatuh cinta pada sosoknya.

Baca juga:

Minho 'SHINee': Jatuh Cinta pada Nasi Goreng dan Keinginan Bermain dalam Variety Show

Ternyata! Momo Geisha Memiliki Firasat Sebelum Sang Ayah Meninggal Dunia, Apa Itu?

Masalah Kaus, Marilyn Manson Akui Justin Bieber Meminta Maaf Melalui SMS

Perkenalkan, Imran Abbas! Pemeran Kapten Yoo dalam Descendants of the Sun Versi Pakistan

Sebelumnya 1 / 6 Selanjutnya