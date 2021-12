SEOUL - Aktor Yang Se Jong resmi meninggalkan agensi lamanya, Good People dan meneken kontrak eksklusif dengan Blossom Entertainment. Kabar itu diumumkan oleh agensi tersebut, pada 9 Desember 2021.

Aktor 28 tahun tersebut memulai karier aktingnya lewat drama Dr. Romantic pada 2016. Dari satu proyek akting, dia langsung ditawari peran utama dalam Temperature of Love, Still 17, hingga My Country.

Namun pada 12 Mei 2020, dia memutuskan rehat dari dunia akting dan memulai wajib militer sebagai tentara aktif. Dia tercatat sebagai salah satu tentara teladan di Divisi 27 Hwancheon selama menjalani 5 minggu masa pelatihan militer dasar.

Kini di bawah agensi baru, penggemar berharap Yang Se Jong bisa kembali berakting dalam waktu dekat. Sementara itu, Blossom Entertainment merupakan rumah bagi sederet aktor ternama Korea Selatan, seperti Cha Tae Hyun, Park Bo Gum, hingga Jung So Min.*

