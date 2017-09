Mengenang Paul Walker, Aktor yang Memulai Karier dari Bintang Iklan

LOS ANGELES - Seandainya Paul Walker masih hidup, maka tepat 12 September 2017, dia merayakan hari ulang tahunnya ke-44. Seperti yang sudah banyak orang ketahui, aktor kelahiran 1973 itu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil yang sangat tragis pada November 2013 saat dirinya menginjak umur 40 tahun. Mobil yang tengah dikemudikannya kala itu adalah Porsche 911 Carrera GT.

Kematiannya terjadi ketika libur syuting film Fast Furious 7. Akibat peristiwa tersebut syuting dihentikan sementara, dan beberapa adegan yang seharusnya dibawakan oleh Walker terpaksa harus diubah.

Sebelum namanya melejit di dunia hiburan, awal karier Walker dimulai dari bintang iklan yang muncul di televisi pada akhir 1980-an. Kemudian, dari situ kariernya sedikit demi sedikit mulai menanjak hingga terjun ke dunia perfilman. Dari puluhan judul film yang pernah dibintanginya, sedikitnya ada lima peran Walker yang mengesankan.

Pertama yaitu film Pleasantville yang dirilis pada 1998. Saat itu dirinya masih terlihat muda sekali namun sudah pintar beradu akting dengan lawan mainnya di film tersebut seperti Reese Witherspoon dan Tobey Maguire. Kedua film Varsity Blues keluaran tahun 1999, ketiga Takers pada 2010, dan Into the Blue yang dirilis 2005.

Ketenaran Walker terus berlanjut, hingga akhirnya diberi kepercayaan untuk membintangi salah satu peran dalam film The Fast and the Furious pada 2001. Lewat film franchise membuat namanya melambung hingga dikenal banyak orang di seluruh dunia, namun sayang kariernya harus terhenti pada saat sedang menjalani syuting film yang membuat namanya dikenal.

Abu Paul Walker dimakamkan di Forest Lawn Memorial Park, Hollywood, Sabtu 14 Desember 2013. Upacara penghormatan bagi bintang Fast & Furious inipun terasa mengharukan.

Acara atas prakarsa sang ayah, Paul Walker Sr, dilakukan untuk meletakkan abu jenazah Paul Walker, setelah sebelumnya dikremasi dari LA County Coroner.

Dalam upacara tersebut, tampak bendera kebangsaan Amerika Serikat dilipat dengan bentuk segitiga. Selanjutnya, bendera tersebut diberikan kepada pihak keluarga yang diwakili Paul Walker Sr.