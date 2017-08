Foto Bareng, Hrithik Rhosan dan Sussane Khan Rujuk?

NEW DELHI - Perjalanan rumah tangga Hrithik Roshan dan Sussane Khan yang telah usai masih menjadi perbincangan mengingat bahwa keduanya masih berhubungan baik. Keduanya kembali terlihat bersama dalam sebuah acara ulang tahun Viviek dan Gayatri Oberoi, yang merupakan teman keduanya.

Dilansir Indianexpress, seperti yang terlihat dalam unggahan dari aktro Sonali Bendre, baik Hrithik dan Sussane tampak tak sungkan untuk ikut dalam potret bersama. Selain itu, ada pula Karan Johar, dan istri Shah Rukh Khan yakni Gauri Khan yang ikut dalam pesta mereka.



"Anniversaries should be like this: fun, intimate, and warm... missed you @goldiebehl! Thank you and #HappyAnniversary @GayatriOberoi and #VickyOberoi πŸ€—πŸ˜˜β€ @hrithikroshan @suzkr," tulis Sonali.





Potret tersebut membuat netizen bingung akan hubungan keduanya. Sejak bercerai dua tahun lalu, mereka kerap tampil bersama baik sebagai orang tua dari anak-anak keduanya maupun ikut dalam kumpulan pertemanan yang sama.



"I just can't understand their relationship status but love too see them together @hrithikroshan @suzkr," tulis @girl_with_guts.



"I swear to god did Hrithik divorce or not," tambah @megha.gupta.

Rumah tangga yang dibangun sejak 20 Desember 2010 harus kandas. Pasangan beda agama tersebut, Hrithik penganut Hindu dan Sussane penganut Islam, tak menyurutkan persaudaraan keduanya luntur.



Sejak bercerai pada November 2014, keduanya masih tampil dalam kumpulan yang sama. Bahkan keduanya melakukan liburan bersama anak-anak mereka yakni Hrehaan dan Hridhaan.