FOTO: Acha Septriasa Beberkan Rahasia Cantik dan Sehat saat Hamil

Hello mum to be, saya mau berbagi sedikit tentang tips and tricks tampil tetap berseri selama kehamilan 👶🏼 Pertama, Minum banyak mineral . Terutama air putih. Terutama di pagi hari, dengan suhu yg agak dingin atau hangat ( Karena menurut doker dipercaya mengurangi mual hinggal 24 jam ) Pada pagi hari tubuh kita terbangun dari istirahat dan proses pemulihan semalaman. Namun selama itu pula kita kehilangan banyak cairan. Jadi, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi air putih begitu bangun tidur. Selain itu, masih ada sembilan manfaat di bawah ini yang perlu Kamu tau! 1. Kulit jd berkilau 2. Peremajaan otot 3. Memperlancar peredaran darah 4. Organ ginjal jd lebih sehat 5. Membersihkan usus 6. Metabolisme baik 7. Membuat tubuh langsing Lalu apa lagi yg saya lakukan selama hamil? Bahkan sblm saya sadar klo saya hamil dan bagi anda yg ingin cepat hamil ? Ketika saya baru 2 minggu menikah , dan tinggal di negeri orang. Ada kebiasaan baru yang saya suka disini, groceries shop dan beli bermacam- macam berries . Seperti kiwi , raspberry, blueberry , dan makan buah apa saja yg saya pengen. Nah kebetulan saya lahap itu semua selama saya blm hamil sampai sekarang saat mengandung. Vitamin diantara nya Folate , vitamin C , natural sugar, yang berfungsi juga menyeimbangkan hormons , promotes digestion ( Kiwi is one of the best prebiotics around. Prebiotics contain enzymes, dietary fiber, and phenolic compounds. These nutrients feed the probiotic bacteria in the digestive system) . Lalu apa lagi yang membuat saya aktif terus dan sehat selama hamil ? Makan protein dari bbrp makanan sumber protein tinggi seperti 1. Telur ( 2 butir sehari ) 2. Ikan ( karena manfaat ikan lebih besar nutrisi nya dr daging ) 3. Mushrooms . Buat yang suka makan mushrooms kalian sangat beruntung, karena selain rasanya yg enak dan mudah di masak, mushrooms juga memberi flavour yang lezat dlm makanan secara natural . Selain kaya nutrient, vitamin D, mineral, dan vitamin B12 mushrooms juga salt enhancer karena memberi rasa pd makanan. Less salt helps to keep a healthy blood pressure through pregnancy. 4. Susu . Susu sangat penting selama hamil, memberi kekuatan buat ibu hamil, nutrisi bayi

