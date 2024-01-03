Acha Septriasa Sempat Alami Keguguran, Kini Berjuang untuk Punya Anak Lagi

JAKARTA - Acha Septriasa sempat membagikan kabar bahwa dirinya mengalami keguguran calon anak keduanya pada akhir tahun 2022 lalu. Kala itu dia baru menjalani kehamilan di trimester pertama dengan usia kandungannya memasuki 12 minggu.

Satu tahun berlalu usai peristiwa tersebut, Acha mengaku dirinya dan sang suami belum memikirkan untuk kembali mendapatkan keturunan.

"Aku belum tau sih, kalau itu aku sudah pasrah karena kebetulan kemarin aku gugur di 12 minggu. Jadi akhir tahun 2022 aku keguguran," ujar Acha Septriasa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Acha pun mengaku pasrah soal anugerah dari Tuhan untuk kembali memiliki anak. Terlebih dia memikirkan jarak usia anak pertama dan calon anak keduanya kelak yang cukup jauh.

"Jadi aku pikir itu pun sama Bridgia jaraknya 6 tahun kalau sekarang baru bikinnya jaraknya 7 tahun, 'apakah aku sanggup ya' itu salah satu pertimbangannya. Jadi aku udh pasrah, aku sudah tidak mau terlalu banyak berusaha," jelasnya.

Di tahun 2024 ini, Acha lebih memilih untuk fokus dengan kariernya dan terus merekatkan hubungannya dengan sang suami, Vicky Kharisma. Doa dan harapan terbaik pun dipanjatkannya di awal tahun ini.

"Di tahun 2024 ini ingin lebih banyak lagi urusan soal pekerjaan, hubungan kita juga, pengin berdoa supaya lebih baik," sambungnya.

