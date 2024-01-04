Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Cara Acha Septriasa Menjaga Rumah Tangga Agar Tetap Harmonis

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |06:49 WIB
Begini Cara Acha Septriasa Menjaga Rumah Tangga Agar Tetap Harmonis
Begini cara Acha Septriasa menjaga rumah tangga tetap harmonis (Foto: Instagram/septriasaacha)
JAKARTA - Kehidupan Acha Septriasa saat ini tengah disibukkan dengan aktivitas sebagai aktris serta perannya di rumah sebagai istri sekaligus ibu. Melihat kesibukannya yang mulai padat, Acha mengaku akan membatasi tawaran pekerjaan sehingga dirinya hanya akan membintangi satu film dalam satu tahun.

Hal ini pun dilakukan demi memprioritaskan keluarganya. Acha merasa dirinya sudah merasa puas bisa tetap bekerja meski hanya membintangi satu film di setiap tahunnya. Dia tak ingin rumah tangganya bermasalah hanya karena dirinya terlalu sibuk bekerja.'

"Aku kayaknya akan main film 1 aja lah dalam setahun. Jadi aku dalam proses dimana itu lah aku berusaha mengembalikan kepercayaan suami aku gitu. Aku cuma pengen main film satu aja kok gitu dalam setahun, bukan yang pengen cari uang banget kok. Aku masih tetep pengen sambil ngurus keluarga kan," ujar Acha Septriasa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Acha menghindari timbulnya cekcok dengan sang suami karena keegoisannya untuk menerima setiap tawaran film yang akan dibintanginya.

"Karena suamiku sekarang orangnya juga udah yang nyuruh aku ngutamain keluarga gitu. Jangan sampai ada hal-hal kayak kemarin lagi dimana kamu memutuskan semuanya sendiri gitu. Tapi ya harus mulai semua yang dipertimbangin itu yang terbaik buat kesinambungan keluarga juga," sambungnya.

Acha pun tak ingin fokus hidupnya selalu untuk pencapaian di dunia seni peran. Keluarganya harus menjadi prioritas utama sehingga harus diperjuangkan meski ada yang harus dikorbankan.

"Jangan selalu harus melulu karena cuman perihal pengen dapet penghargaan atau apa ya karena kan semua itu yang utama kan pasti keluarga, bukan semata-mata karir terus yang harus diperjuangkan," ungkapnya.

