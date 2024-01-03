Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Acha Septriasa Ingin Lebih Mengenalkan Agama Islam Pada Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |22:45 WIB
Acha Septriasa Ingin Lebih Mengenalkan Agama Islam Pada Anak
Acha Septriasa ingin lebih mengenalkan agama Islam pada anak (Foto: Instagram/septriasaacha)
A
A
A

JAKARTAAcha Septriasa mengungkap harapan agar lebih mengenalkan soal agama Islam kepada putrinya, Bridgia di 2024 ini. Acha merasa pelajaran agama selama ini didapat putrinya hanya darinya dan sang suami.

Keluarga Acha yang selama ini menetap di Australia menjadikan Bridgia kurang mendapat pelajaran agama dari sekolahnya. Oleh karenanya, Acha dan sang suami pun akan mengajak Bridgia untuk pergi umroh di Januari 2024 ini.

Hal tersebut dirasa Acha sebagai sebuah momentum tepat untuk Bridgia semakin memperdalam ilmu agama Islam.

"Pengin juga mengenalkan agama kepada anak kita karena di sana juga kurang banyak pelajaran agama jadi aku pikir its a good time for her to learn about Islam," ujar Acha Septriasa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Acha Septriasa

Acha Septriasa ingin lebih mengenalkan agama Islam pada anak (Foto: Instagram/septriasaacha)


Acha pun menjelaskan bahwa selama ini dirinya lebih banyak menanamkan soal iman dan kepercayaan terhadap Islam kepada putrinya. Pasalnya, iman dan kepercayaan menjadi pondasi utama selain belajar tata cara ibadah dan amalan sehari-hari yang harus dilakukan.

"Ya aku ngajarin tuh iman ya, karena iman tuh kan yang susah ya. Dari kecil aku tuh karena aku diajarin sama nenekku waktu itu tinggal enam tahun sama nenekku pada saat SD itu nenekku ngajarin gimana kita memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa tuhan akan selalu menolong kita," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161085/acha_septriasa_dan_vicky_karisma-n9it_large.jpg
Ternyata, Acha Septriasa sudah Resmi Menjanda sejak Mei 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147235/acha_septriasa-hL9K_large.jpeg
Bikin Baper, Acha Septriasa Menangis Setiap Baca Naskah Film Titip Bunda di Surga-Mu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/33/2949281/begini-cara-acha-septriasa-menjaga-rumah-tangga-agar-tetap-harmonis-blklJUOrCo.jpg
Begini Cara Acha Septriasa Menjaga Rumah Tangga Agar Tetap Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/33/2948868/acha-septriasa-buka-2024-dengan-umrah-bareng-keluarga-9Y9Y7E6qWb.jpg
Acha Septriasa Buka 2024 dengan Umrah Bareng Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/33/2948866/acha-septriasa-sempat-alami-keguguran-kini-berjuang-untuk-punya-anak-lagi-eUN4GFKw6C.jpg
Acha Septriasa Sempat Alami Keguguran, Kini Berjuang untuk Punya Anak Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/33/2948520/acha-septriasa-perselingkuhan-terjadi-karena-pasangan-merasa-sendiri-Wrck88OmsO.jpg
Acha Septriasa: Perselingkuhan Terjadi karena Pasangan Merasa Sendiri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement