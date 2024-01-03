Acha Septriasa Ingin Lebih Mengenalkan Agama Islam Pada Anak

Acha Septriasa ingin lebih mengenalkan agama Islam pada anak (Foto: Instagram/septriasaacha)

JAKARTA - Acha Septriasa mengungkap harapan agar lebih mengenalkan soal agama Islam kepada putrinya, Bridgia di 2024 ini. Acha merasa pelajaran agama selama ini didapat putrinya hanya darinya dan sang suami.

Keluarga Acha yang selama ini menetap di Australia menjadikan Bridgia kurang mendapat pelajaran agama dari sekolahnya. Oleh karenanya, Acha dan sang suami pun akan mengajak Bridgia untuk pergi umroh di Januari 2024 ini.

Hal tersebut dirasa Acha sebagai sebuah momentum tepat untuk Bridgia semakin memperdalam ilmu agama Islam.

"Pengin juga mengenalkan agama kepada anak kita karena di sana juga kurang banyak pelajaran agama jadi aku pikir its a good time for her to learn about Islam," ujar Acha Septriasa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Acha pun menjelaskan bahwa selama ini dirinya lebih banyak menanamkan soal iman dan kepercayaan terhadap Islam kepada putrinya. Pasalnya, iman dan kepercayaan menjadi pondasi utama selain belajar tata cara ibadah dan amalan sehari-hari yang harus dilakukan.

"Ya aku ngajarin tuh iman ya, karena iman tuh kan yang susah ya. Dari kecil aku tuh karena aku diajarin sama nenekku waktu itu tinggal enam tahun sama nenekku pada saat SD itu nenekku ngajarin gimana kita memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa tuhan akan selalu menolong kita," sambungnya.