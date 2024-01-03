Acha Septriasa Buka 2024 dengan Umrah Bareng Keluarga

JAKARTA - Acha Septriasa berencana menjalankan ibadah umrah bersama suami dan putrinya, pada 7 Januari 2024. Sebelum bertolak ke Makkah, dia mengaku, harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di Jakarta

“Sebelum umrah, kami rencananya balik ke Sydney dulu. Baru tanggal 7 Januari kita berangkat ke Makkah,” tutur aktris 34 tahun tersebut saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/1/2024).

Acha kemudian menjelaskan alasannya harus kembali ke Sydney terlebih dahulu sebelum bertolak ke Tanah Suci. Dia mengaku, telah merencanakan perjalanan tersebut sejak Agustus 2023 dan terlanjur membeli tiket Sydney-Jeddah.

Sementara kedatangannya ke Jakarta lebih karena tuntutan pekerjaan. “Karena ada film yang mau tayang kan. Jadi aku harus ke Jakarta. Sedangkan tiket yang sudah dibeli dari Sydney tidak bisa diubah lagi,” tuturnya.

Perjalanan ini, menurut Acha Septriasa, akan menjadi momen spesial karena untuk pertama dia dan sang suami umrah bersama putri mereka. Baginya, perjalanan itu merupakan jawaban dari doa dan kesabarannya sejak tahun lalu.

“Di 2024, aku berharap dan berdoa agar semua pekerjaan dan juga hubungan dalam pernikahan bisa lebih baik.” kata sang aktris menambahkan.*

(SIS)