Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Acha Septriasa Buka 2024 dengan Umrah Bareng Keluarga

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |13:56 WIB
Acha Septriasa Buka 2024 dengan Umrah Bareng Keluarga
Acha Septriasa akan jalani ibadah umrah bareng keluarga. (Foto: Instagram/@septriasaacha)
A
A
A

JAKARTA - Acha Septriasa berencana menjalankan ibadah umrah bersama suami dan putrinya, pada 7 Januari 2024. Sebelum bertolak ke Makkah, dia mengaku, harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di Jakarta 

“Sebelum umrah, kami rencananya balik ke Sydney dulu. Baru tanggal 7 Januari kita berangkat ke Makkah,” tutur aktris 34 tahun tersebut saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/1/2024). 

Acha kemudian menjelaskan alasannya harus kembali ke Sydney terlebih dahulu sebelum bertolak ke Tanah Suci. Dia mengaku, telah merencanakan perjalanan tersebut sejak Agustus 2023 dan terlanjur membeli tiket Sydney-Jeddah. 

Sementara kedatangannya ke Jakarta lebih karena tuntutan pekerjaan. “Karena ada film yang mau tayang kan. Jadi aku harus ke Jakarta. Sedangkan tiket yang sudah dibeli dari Sydney tidak bisa diubah lagi,” tuturnya. 

Acha Septriasa akan menjalankan ibadah umrah di awal 2024. (Foto: Instagram/@septriasaacha)

Perjalanan ini, menurut Acha Septriasa, akan menjadi momen spesial karena untuk pertama dia dan sang suami umrah bersama putri mereka. Baginya, perjalanan itu merupakan jawaban dari doa dan kesabarannya sejak tahun lalu. 

“Di 2024, aku berharap dan berdoa agar semua pekerjaan dan juga hubungan dalam pernikahan bisa lebih baik.” kata sang aktris menambahkan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161085/acha_septriasa_dan_vicky_karisma-n9it_large.jpg
Ternyata, Acha Septriasa sudah Resmi Menjanda sejak Mei 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147235/acha_septriasa-hL9K_large.jpeg
Bikin Baper, Acha Septriasa Menangis Setiap Baca Naskah Film Titip Bunda di Surga-Mu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/33/2949281/begini-cara-acha-septriasa-menjaga-rumah-tangga-agar-tetap-harmonis-blklJUOrCo.jpg
Begini Cara Acha Septriasa Menjaga Rumah Tangga Agar Tetap Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/33/2949186/acha-septriasa-ingin-lebih-mengenalkan-agama-islam-pada-anak-jG6JvwHsNE.jpg
Acha Septriasa Ingin Lebih Mengenalkan Agama Islam Pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/33/2948866/acha-septriasa-sempat-alami-keguguran-kini-berjuang-untuk-punya-anak-lagi-eUN4GFKw6C.jpg
Acha Septriasa Sempat Alami Keguguran, Kini Berjuang untuk Punya Anak Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/33/2948520/acha-septriasa-perselingkuhan-terjadi-karena-pasangan-merasa-sendiri-Wrck88OmsO.jpg
Acha Septriasa: Perselingkuhan Terjadi karena Pasangan Merasa Sendiri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement