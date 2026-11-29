Tarian Tradisional Manado Meriahkan Showcase Film EMMY di JAFF 2026

YOGYAKARTA – Showcase film EMMY dalam The 21st Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2026 menghadirkan pertunjukan tarian tradisional Manado. Penampilan tersebut menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian pengenalan film yang mengangkat kisah pejuang perempuan, Emmy Saelan.

Tarian khas Sulawesi Utara itu turut memberikan nuansa budaya dalam Showcase Premiere EMMY. Gerakan tari, iringan musik, serta kostum tradisional menjadi perhatian pengunjung festival di tengah rangkaian aktivitas yang menyertai kehadiran film tersebut.

Pertunjukan ini juga membawa unsur budaya dari kawasan Sulawesi ke dalam acara pemutaran dan pengenalan film. Emmy Saelan sendiri merupakan sosok pejuang perempuan asal Makassar yang kisahnya diangkat ke layar lebar.

Melalui penampilan tersebut, Denny Siregar Production tidak hanya memperkenalkan film melalui cerita, visual, dan para pemain, tetapi juga menghadirkan pertunjukan seni sebagai bagian dari pengalaman penonton.

Kehadiran tarian tradisional Manado sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap keberagaman budaya Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan latar kawasan asal tokoh dalam film EMMY.

Selain pertunjukan tari, rangkaian Showcase Premiere EMMY di JAFF 2026 juga diisi berbagai aktivitas interaktif untuk mendekatkan film kepada pengunjung. Perpaduan pertunjukan budaya dan kegiatan perfilman tersebut menjadi pendekatan lain dalam memperkenalkan cerita sejarah kepada audiens festival.

Melalui rangkaian kegiatan itu, EMMY mencoba mempertemukan dunia perfilman dengan seni pertunjukan dan kekayaan budaya Indonesia. Penampilan tari Manado menjadi salah satu elemen yang melengkapi kehadiran film tersebut dalam gelaran JAFF tahun ini.



(kha)

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