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Elvy Sukaesih Kembali Main Film setelah Nyaris 17 Tahun Vakum Berakting

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |10:00 WIB
Elvy Sukaesih Kembali Main Film setelah Nyaris 17 Tahun Vakum Berakting
Elvy Sukaesih Kembali Main Film setelah Nyaris 17 Tahun Vakum Berakting. (Foto: Instagram|@elvy_sukaesih)
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JAKARTA - Elvy Sukaesih kembali bermain film melalui proyek komedi Betawi arahan Fadli Akhmad, Banyak Anak Banyak Rezeki. Film ini menandai comeback pedangdut veteran tersebut ke industri layar lebar setelah nyaris 17 tahun.

"Puji syukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah lama banget ya aku enggak main film. Kayaknya terakhir 2009 (Hantu Biang Kerok). Sekarang aku mulai lagi," ujarnya kepada awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Menurut Elvy, film tersebut merupakan 'paket lengkap' yang mengawinkan genre komedi dan drama. "Semakin ke sini kan semakin jarang yang garap film bernuansa budaya Betawi. Terus terang, saya rindu masa-masa keemasan film Benyamin Sueb di era '80-an."

Karena itu, Elvy Sukaesih sangat antusias ketika Fadli Akhmad menggaetnya untuk terlibat dalam film komedi tersebut. Pedangdut 75 tahun tersebut bahkan menaruh harapan besar pada proyek barunya tersebut. 

Menariknya, Elvy tak hanya menjadi cast dalam film Banyak Anak Banyak Rezeki. Salah satu lagu hits-nya, Mandi Susu, bahkan terpilih sebagai salah satu soundtrack dalam film tersebut. Sutradara Fadli Akhmad mengaku, lagu itu terpilih secara tiba-tiba.

"Jadi pas mau take, tiba-tiba asisten Umi Elvy nyetel lagu Mandi Susu. Pas saya dengar kok liriknya kok relate ya dengan cerita filmnya," katanya menambahkan.

Elvy Sukaesih mengaku, bahagia tetap bisa sibuk dan kembali berakting di usianya yang sudah tak lagi muda. "Pokoknya, semua digerakkan oleh Allah. Berjalan dengan begitu saja semuanya. Alhamdulillah," tutur sang pedangdut.*
 

(SIS)

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