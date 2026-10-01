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Denny Siregar Beralih ke Kisah Romansa, Gandeng Beby Tsabina di Film Emmy

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |21:01 WIB
Denny Siregar Beralih ke Kisah Romansa, Gandeng Beby Tsabina di Film <i>Emmy</i>
Denny Siregar
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JAKARTA - Sineas Denny Siregar kembali menggebrak bioskop Tanah Air melalui proyek film sejarah terbarunya bertajuk Emmy. Jika karya sebelumnya kental dengan tensi politik, kali ini Denny memilih banting setir menyuguhkan sudut pandang yang lebih hangat dan emosional.

Lewat film Emmy, Denny berupaya menonjolkan sentuhan romansa mendalam serta sisi kemanusiaan dari salah satu pahlawan nasional perempuan, Emmy Saelan.

Tak disangka, sosok pejuang sekaligus perawat garda depan tersebut bakal diperankan oleh aktris berbakat Beby Tsabina.

Denny Siregar menuturkan, pergeseran ini diambil setelah melihat dinamika serta keinginan para penikmat film layar lebar saat ini.

"Kami mendengarkan dinamika dan keinginan penonton. Jika sebelumnya kami banyak berfokus pada dinamika konflik, bobot politik-sejarah yang kompleks, dan aksi yang padat, lewat film EMMY kami ingin memberikan ruang yang lebih besar pada porsi romance, empati, dan sisi kemanusiaan," ujar Denny Siregar dalam keterangan resminya belum lama ini.

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Topik Artikel :
Denny Siregar Berita Film Film
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