Sinopsis Microdrama Mengejar Istriku Yang Ditolak di V+Short

JAKARTA – Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kisah cinta justru berubah menjadi awal perpisahan bagi Aileen. Menikah terburu-buru demi memenuhi keinginan sang nenek, Aileen harus menerima kenyataan pahit ketika suaminya, Anthony, langsung meninggalkannya dan pergi ke Inggris.

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Setahun berlalu, takdir kembali mempertemukan keduanya dalam situasi yang tidak pernah mereka bayangkan. Aileen kini bekerja sebagai asisten Anthony, yang ternyata merupakan atasannya sendiri. Namun, pertemuan kembali ini justru menghadirkan berbagai kesalahpahaman di antara mereka. Anthony salah memahami kehidupan Aileen dan mulai mempersiapkan perceraian.

Meski begitu, di balik sikap dinginnya, Anthony diam-diam masih berusaha melindungi perempuan yang pernah menjadi istrinya tersebut. Situasi semakin rumit ketika sebuah fakta mengejutkan mengenai surat nikah mereka akhirnya terungkap. Kebenaran itu membuat Anthony sadar bahwa ia hampir kehilangan perempuan yang seharusnya tetap berada di sisinya.

Kini, Anthony harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kembali hati Aileen. Akankah Aileen bersedia menerima suami yang pernah meninggalkannya? Atau justru Anthony harus merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh perempuan yang selama ini ia abaikan?

Kisah penuh romansa, konflik rumah tangga, kesalahpahaman, dan penyesalan ini bisa kamu saksikan dalam microdrama ‘Mengejar Istriku Yang Ditolak’, hanya di V+Short. Penasaran dengan kelanjutan kisah Aileen dan Anthony? Saksikan keseruan microdrama ‘Mengejar Istriku Yang Ditolak’ sekarang juga di V+Short!

(kha)

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