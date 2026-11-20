KIKO Episode Baru Birthday Wish, Tayang Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - Menemani libur Anda yang seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season 4 hadir di RCTI dengan episode baru yang siap membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah.

Musim ini, KIKO menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Liliana Tanoesoedibjo menekankan, selain menyajikan hiburan yang seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. Berikut sinopsis episode baru KIKO minggu ini.

Quizee baru saja mengetahui kalau besok adalah HUT Kiko, dia ingin merayakannya sesuai dengan yang Kiko inginkan. Ternyata yang diinginkan Kiko di hari ulang tahunnya adalah main sepak bola, makan pizza ala Granny's Pizza, dan tidur di kasur sepatunya. Quizee dan sahabat-sahabat Kiko pun mau berusaha mewujudkan itu semua. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan KIKO episode baru "BIRTHDAY WISH" Minggu, 22 Nov 2026 Jam 10.15 Pagi di RCTI.

KIKO tayang setiap hari Minggu jam 10.15 WIB di RCTI, Senin-Sabtu jam 06.15 dan 12.00 WIB di MNCTV. KIKO juga tayang setiap hari jam 06.30 dan 12.00 WIB di GTV.