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Animasi KIKO Episode Fly Patino Fly, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |11:30 WIB
Animasi KIKO Episode Fly Patino Fly, Minggu Pagi di RCTI
Animasi KIKO Episode Fly Patino Fly, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - RCTI akan menemani akhir pekan Anda dan keluarga dengan menayangkan episode baru animasi KIKO Season 4. Ada banyak keseruan yang bisa dinikmati bersama di ruang keluarga. 

Dalam musim keempat ini, KIKO menghadirkan cerita yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Yuk, simak sinopsis untuk pekan ini.

Kiko, Patino, Levit, Puffy, Baz, dan Karkus antusias mendaftar sebagai wingman Kapten Ava dalam Aircraft Show yang digelar untuk merayakan ulang tahun Neo Asri, bulan depan.

Patino sangat bersemangat karena kagum pada Kapten Ava. Sayangnya, dia gagal audisi saat melakukan simulasi. Patino yang kecewa meminta tolong pada Karkus untuk mengajarkannya mengendalikan jet.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan animasi KIKO episode FLY PATINO, FLY! hanya di RCTI, pada Minggu, 15 November 2026, pukul 10.15 WIB.

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Topik Artikel :
Animasi RCTI Animasi Kiko Kiko
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