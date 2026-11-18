Lirik Lagu Mi Amor dari Demxntia dan Stephanie Poetri yang Didengarkan Carmen Hearts2Hearts

JAKARTA - Carmen Hearts2Hearts melalui platform Weverse, sering memberikan rekomendasi lagu-lagu yang didengarkan kepada para penggemar, S2U. Salah satu lagu yang mencuri perhatian adalah Mi Amor yang dinyanyikan Demxntia bersama Stephanie Poetri pada beberapa waktu lalu.

Rekomendasi yang diberikan Carmen itu turut ditanggapi Stephanie Poetri hingga menyebutnya sebagai "My Indonesian sister". Demxntia juga ikut mengucapkan terima kasih kepada idol K-Pop asal Indonesia itu.

Lagu yang dirilis pada 21 Agustus 2026 itu menceritakan ketakutan akan kenyataan yang ada, karena dirinya terlalu sering membaca situasi sekitar. Sementara, Mi Amor merupakan bahasa Spanyol yang secara harfiah berarti cintaku, sebuah panggilan sayang. Cerita itu dikemas dalam lagu dengan durasi sekitar 4 menit.

Berikut liriknya yang dikutip dari Spotify, Rabu (18/11/2026).

It’s been awhile, show when you're missing me?

If it’s all inside my head, then let me know

I've noticed your smile sure feels different with me

If i’m more than just a friend, don’t let me go (oh)