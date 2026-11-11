JAKARTA - Lagu Seperti Mati Lampu milik pedangdut Nassar yang dirilis pada 2024 itu sempat viral di media sosial. Lagu ini sering kali membuat para penonton berdendang bersama saat Nassar membawakannya di atas panggung. Salah satunya saat konser tunggal miliknya, 'King Nassar Concert Lost in The Jungle' pada 7 November kemarin.
Nadanya yang bisa dinikmati sambil bergoyang, Seperti Mati Lampu ternyata memiliki makna yang mendalam. Lagu ini menceritakan seseorang yang sedang berjuang meyakinkan pasangannya bahwa rasa cinta yang dimilikinya tulus dan hanya tertuju padanya.
Seseorang itu menginginkan perasaannya tak lagi diragukan oleh sang kekasih. Gambaran luasnya laut dan tingginya langit seolah tak bisa mengukur seberapa besar perasaan yang dimilikinya.
Berikut liriknya:
Janganlah kautanyakan besarnya cintaku
Kupersembahkan untukmu, hanya kepadamu
Oh, dan janganlah kauragukan luasnya cintaku
Yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu
Luasnya laut tak seluas cinta yang kupunya
Tak sedalam cinta yang kurasa, cintaku satu untukmu
Tingginya langit tak setinggi kasih yang kupunya
Tak setinggi kasih yang kurasa, cintaku satu untukmu
Seperti mati lampu, ya, Sayang, seperti mati lampu
Cintaku tanpamu, ya, Sayang, bagai malam tiada berlalu
Seperti mati lampu, ya, Sayang, seperti mati lampu
Cintaku tanpamu, ya, Sayang, bagai malam tiada berlalu