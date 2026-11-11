Lirik Lagu Seperti Mati Lampu dari King Nassar

JAKARTA - Lagu Seperti Mati Lampu milik pedangdut Nassar yang dirilis pada 2024 itu sempat viral di media sosial. Lagu ini sering kali membuat para penonton berdendang bersama saat Nassar membawakannya di atas panggung. Salah satunya saat konser tunggal miliknya, 'King Nassar Concert Lost in The Jungle' pada 7 November kemarin.

Nadanya yang bisa dinikmati sambil bergoyang, Seperti Mati Lampu ternyata memiliki makna yang mendalam. Lagu ini menceritakan seseorang yang sedang berjuang meyakinkan pasangannya bahwa rasa cinta yang dimilikinya tulus dan hanya tertuju padanya.

Seseorang itu menginginkan perasaannya tak lagi diragukan oleh sang kekasih. Gambaran luasnya laut dan tingginya langit seolah tak bisa mengukur seberapa besar perasaan yang dimilikinya.

Berikut liriknya:

Janganlah kautanyakan besarnya cintaku

Kupersembahkan untukmu, hanya kepadamu

Oh, dan janganlah kauragukan luasnya cintaku

Yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu

Luasnya laut tak seluas cinta yang kupunya

Tak sedalam cinta yang kurasa, cintaku satu untukmu

Tingginya langit tak setinggi kasih yang kupunya

Tak setinggi kasih yang kurasa, cintaku satu untukmu

Seperti mati lampu, ya, Sayang, seperti mati lampu

Cintaku tanpamu, ya, Sayang, bagai malam tiada berlalu

Seperti mati lampu, ya, Sayang, seperti mati lampu

Cintaku tanpamu, ya, Sayang, bagai malam tiada berlalu