4 Fakta Menarik Drama Kriminal The Blue Road, Duet Son Suk Ku dan Eita Nagayama

JAKARTA - Drama kriminal Korea The Blue Road siap menambah daftar tontonan pencinta genre thriller. Dikemas dalam 8 episode, serial mendatang Netflix ini menghadirkan kisah investigasi pembunuhan berantai yang melibatkan detektif dari Korea Selatan dan Jepang.

Dibintangi Son Suk Ku dan Eita Nagayama, The Blue Road punya sejumlah hal menarik di balik produksinya. Mulai dari adaptasi komik klasik hingga cerita lintas negara.

Ini empat fakta menarik drama kriminal The Blue Road.

1. Serial Lintas Negara

Salah satu daya tarik The Blue Road adalah jalan ceritanya yang melibatkan dua negara, Korea Selatan dan Jepang. Kisahnya berawal ketika sejumlah mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan pesan misterius di lokasi kejadian.

Kim Seok (Son Suk Ku), detektif dari Korea Selatan, kemudian bekerja sama dengan Inose (Eita Nagayama), detektif asal Jepang, untuk mengungkap rangkaian pembunuhan tersebut. Keduanya harus menyelidiki kasus yang memiliki pola serupa dan membawa mereka ke berbagai lokasi, termasuk Seoul dan Tokyo.

2. Adaptasi Manhwa Klasik