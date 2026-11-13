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Sinopsis Microdrama V+Short Terjerat Cinta Pewaris Hotel Angker, Kisah Romantis Berbalut Horor

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |01:30 WIB
Sinopsis Microdrama V+Short Terjerat Cinta Pewaris Hotel Angker, Kisah Romantis Berbalut Horor
Sinopsis Microdrama V+Short Terjerat Cinta Pewaris Hotel Angker, Kisah Romantis Berbalut Horor. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Microdrama dengan kisah romansa dan sentuhan supernatural selalu punya daya tarik tersendiri. Kali ini, V+Short menghadirkan microdrama eksklusif berjudul Terjerat Cinta Pewaris Hotel Angker.

Microdrama ini memadukan kisah pernikahan kontrak, kemampuan melihat hantu, hingga misteri hotel berhantu. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi V+Short ya dengan mengklik link ini. 

Berbeda dari drama romantis pada umumnya, microdrama AI ini menghadirkan cerita tentang seorang pelayan hotel bernama Lucy yang tiba-tiba memiliki kemampuan melihat makhluk halus setelah mengalami kecelakaan tragis.

Kemampuan tersebut justru mempertemukannya dengan Garrett, pewaris hotel angker yang memiliki masalah dengan gangguan roh. Lantas, bagaimana kisah keduanya? 

1.Sinopsis Terjerat Cinta Pewaris Hotel Angker Cerita

Cerita microdrama ini berpusat pada Lucy, seorang pelayan hotel yang kehidupannya berubah setelah mengalami kecelakaan tragis. Sejak kejadian itu, ia mendapatkan kemampuan khusus untuk melihat makhluk halus. 

Awalnya, kemampuan itu menjadi pengalaman yang menakutkan bagi Lucy. Namun semua berubah ketika dia bertemu Garrett, seorang pewaris hotel angker yang geram propertinya kerap mengalami gangguan supernatural. 

Lucy kemudian menyadari roh-roh yang berada di dekat mereka akan menghilang saat dirinya menyentuh Garrett. Hal itu membuat Lucy menjadi penyelamat bisnis keluarga Garrett. 

Demi mengatasi gangguan tersebut dan mempertahankan bisnis keluarganya, Garrett dan Lucy akhirnya membuat sebuah kesepakatan untuk menjalani pernikahan kontrak. 

Keduanya pun mulai bekerja sama menghadapi berbagai kejadian misterius yang menghantui hotel tersebut. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang awalnya hanya didasari kesepakatan itu berkembang menjadi cinta. 

Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena muncul ancaman sihir gelap yang mengincar Lucy. Kekuatan tersebut bahkan berpotensi menyeret Lucy ke dunia roh untuk selamanya. 

Apakah Garrett mampu menyelamatkan Lucy? Akankah cinta mereka bisa bertahan di tengah ancaman dunia supernatural? 

 

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