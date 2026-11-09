Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 22: Kenzi Siap Menemani Sera Mencari Ibu Kandungnya

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di tengah makan malam, Kenzi menanyakan apakah Sera tidak ingin mencari ibu kandungnya. Sera mengaku takut menghadapi kenyataan bahwa dirinya mungkin tidak diinginkan. Meski canggung, suasana makin hangat. Kenzi dan Sera saling memuji, lalu berdansa dengan kaku, sementara Bebeto dan Lita yang menonton ikut dekat dan beberapa kali salah tingkah. Menjelang pulang, mereka berfoto bersama dengan pose yang tetap kaku. Di dekat mobil, Kenzi memakaikan jubah tinju ke bahu Sera dan menawarkan diri menemani Sera mencari ibu kandungnya, apa pun hasilnya. Sera terharu dan menangis. Setelah itu Kenzi pulang, lalu baru sadar dari Bebeto dan Alea bahwa itu adalah kencan. Ia panik dan menyesal karena merasa telah merusak malam Sera.

Di apartemen, Sera mengira Kenzi hanya menganggapnya teman. Ia memutuskan berhenti berusaha demi menjaga persahabatan, tetapi diam-diam terus memandangi foto mereka. Lita menasihati bahwa Kenzi mungkin minder karena perbedaan gaya hidup, sehingga sebaiknya Sera memberinya kesempatan untuk mendekat sendiri. Sementara itu, Lita sendiri mulai menyimpan perasaan pada Bebeto dan teringat ucapan Sera bahwa persahabatan lebih penting.

Di rumah Prayoga, nilai saham yang turun membuat Prayoga marah. Ia melampiaskannya pada Clara dan Marvin dengan menyebut mereka anak dan menantu yang tidak kompeten, bahkan berharap punya anak lain. Clara yang terluka menangis dan pergi, lalu Marvin menyusulnya. Di jalan, Clara menuduh Marvin berselingkuh karena pernah melihatnya tertawa dalam video call dengan seorang perempuan. Marvin menjelaskan bahwa itu hanya AI yang ia uji untuk bisnis baru di luar perusahaan keluarga, demi membawa mereka keluar dari kendali Prayoga.

Clara masih bimbang dan teringat kejadian tujuh tahun lalu. Saat itu ia gagal mendapat beasiswa S2 dan dimarahi Prayoga, lalu Marvin menenangkannya dan berjanji membawanya keluar dari rumah itu setelah menikah. Kini Clara kembali bertanya dalam hati apakah ia masih bisa memercayai janji Marvin.

Lita membaca pesan ancaman dari penagih utang di laptop Sera yang menagih pembayaran dan mengancam akan datang ke apartemen. Ia panik, menghapus pesan itu, dan bergegas agar Sera tidak mengetahuinya. Di sisi lain, Kenzi mendaftar Paket C bersama Alea dan Bebeto karena ingin pantas bersanding dengan Sera. Saat membongkar kardus lama, ia menemukan foto ayahnya, Rizal, yang dulu juara tinju lalu menjadi sekuriti, dan teringat kata-kata ayahnya tentang berani memulai dari nol.

Saat belajar, gambar ibu dan anak di buku bahasa Inggris mengingatkannya pada cerita Sera tentang ibu kandungnya. Ia hendak menelepon Sera, dan tepat saat itu Sera meneleponnya lebih dulu. Sera menanyakan apakah tawaran semalam untuk menemaninya mencari ibu kandung masih berlaku. Ia ingin bertanya kepada mamanya, siapa tahu ada barang peninggalan orang tua kandungnya yang masih disimpan. Kenzi langsung menyanggupi dan berangkat menjemputnya.