Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 91: Marco Curigai Ayahnya, Edwin Memburu Jejak Dewa

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di tengah ancaman Dewa yang semakin membahayakan, Luna tetap mengkhawatirkan Saga meski dirinya sedang sakit. Sementara itu, Saga terus mencari cara untuk menjebloskan Dewa ke penjara tanpa membahayakan Luna dan Martha. Situasi ini membuat Saga harus berhati-hati dalam menyusun langkah agar orang-orang terdekatnya tidak ikut menjadi korban.

Di sisi lain, Marco mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan ayahnya. Kecurigaannya semakin kuat setelah mengetahui Iptu Edwin tengah menyelidiki keterlibatan Dewa dalam bisnis narkoba. Marco pun mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa sosok ayah yang selama ini dikenalnya mungkin menyimpan rahasia besar.

Di tengah persoalan tersebut, Marco kembali menunjukkan keberaniannya saat menyelamatkan Bu Betty dari dua perampok. Namun, ia terkejut ketika mengetahui salah satu pelaku ternyata Mike, pria yang sempat membuat Bu Betty jatuh hati. Kejadian itu pun menambah warna baru di tengah berbagai persoalan yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, Prisil nekat menyelinap ke rumah Roman untuk mengambil tas-tas miliknya. Aksinya justru berujung kacau ketika Mila, Sasa, dan Sri Devi mengira dirinya seorang maling. Roman yang mengetahui kejadian tersebut kembali dibuat geram oleh ulah mantan istrinya yang tak henti menimbulkan masalah.

Penyelidikan terhadap Dewa juga semakin berkembang setelah Iptu Edwin mulai mendekati Vino untuk menggali informasi. Di sisi lain, Marco semakin terjepit karena harus menentukan pilihan antara melindungi ayahnya atau membantu mengungkap kebenaran. Sementara itu, Saga terus berusaha menjaga Luna agar tidak terseret dalam ancaman Dewa.

Akankah Marco sanggup menghadapi kenyataan tentang ayahnya sendiri? Mampukah Edwin dan Saga mengungkap kejahatan Dewa sebelum orang-orang terdekat mereka kembali menjadi korban?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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