6 Drama Korea dengan Rating Nasakom di 2026, Ada Drama Park Jin Young

JAKARTA - Di tengah persaingan ketat, sederet drama Korea yang tayang sepanjang tahun 2026 harus berpuas diri dengan rating ‘nasakom’ atau nasib satu koma hingga akhir penayangannya. Padahal, beberapa di antaranya sempat menjadi perbincangan di media sosial sekaligus dibintangi aktor dan aktris populer.

Mendapat rating di bawah dua persen untuk drama Korea yang tayang di TV kabel menjadi salah satu yang dianggap kurang bagus berdasarkan Nielsen Korea. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya persaingan slot tayang yang ketat sehingga kalah dari drama populer lain.

Berikut drama Korea 2026 yang tayang di saluran televisi kabel dan sempat mendapat rating di bawah dua persen.

1. Still Shining

Still Shining menjadi salah satu drama dengan rating terendah yang tayang pada 2026. Drama yang diproduksi JTBC ini sempat memperoleh rating 0,8 persen pada episode kedelapan hingga kesepuluh.

Still Shining mengisahkan Yeon Tae Seo (Park Jin Young) dan Mo Eun Ah (Kim Min Ju), dua orang yang pernah menjalin hubungan saat masih muda. Setelah terpisah selama bertahun-tahun, keduanya kembali bertemu dalam keadaan yang sudah berbeda.

2. Positively Yours