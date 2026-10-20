Ulang Tahun Pernikahan Terakhir, Microdrama AI di V+Short tentang Pengkhianatan dan Balas Dendam!

JAKARTA – Apa jadinya kalau hari ulang tahun pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru menjadi awal dari kehancuran rumah tangga?

Kisah inilah yang diangkat dalam Ulang Tahun Pernikahan Terakhir, microdrama berbasis AI yang menghadirkan cerita drama pengkhianatan, dan balas dendam yang bikin penasaran. Sebelum lanjut, pastikan sudah download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini.

Sinopsis berpusat pada Serena dan Mark, pasangan yang tengah merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Namun, alih-alih mendapat kejutan manis dari sang suami, Serena justru memergoki Mark sedang berselingkuh. Lebih menyakitkan lagi, Mark tanpa rasa bersalah malah menyalahkan Serena dan mengusirnya begitu saja.

Tapi, jangan salah, Serena bukan perempuan yang akan diam saja setelah diperlakukan semena-mena. Setelah kejadian tersebut, ia memutuskan kembali ke keluarganya yang kaya raya. Di balik sosoknya yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata, Serena ternyata memiliki kekuatan besar yang siap mengubah hidupnya sekaligus menghancurkan dunia Mark.

Balas dendam Serena pun dimulai. Ia menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan perusahaan Mark dengan menghapus data inti yang menjadi fondasi bisnis tersebut. Kehancuran yang datang secara tiba-tiba membuat Mark tak tinggal diam. Ia kemudian mendatangi kediaman keluarga Serena untuk meminta penjelasan, tanpa menyadari bahwa perempuan yang pernah ia usir itu kini berada di posisi yang jauh lebih kuat.

Lantas, sampai sejauh mana Serena akan membawa aksi balas dendamnya? Apakah Mark benar-benar akan kehilangan semua yang selama ini ia banggakan?

Buat kamu yang suka cerita perselingkuhan, konflik rumah tangga, dan karakter perempuan yang bangkit setelah disakiti, Ulang Tahun Pernikahan Terakhir bisa jadi tontonan yang menarik untuk ditonton. Download aplikasi V+Short di App Store atau Play Store sekarang!



(kha)

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