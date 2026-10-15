Punya Plot yang Seru, Ini Sinopsis Microdrama AI V+Short Aku Rebut Suamimu Yang Kaya Raya

JAKARTA – Lima belas tahun menyimpan luka, Sophie akhirnya kembali dengan identitas baru dan satu tujuan, yaitu membalas dendam kepada perempuan yang pernah menghancurkan hidupnya.

Kisah seru penuh drama ini hadir dalam “Aku Rebut Suamimu Yang Kaya Raya”, microdrama AI eksklusif terbaru dari V+Short yang memadukan dendam masa lalu, romansa, dan plot twist tak terduga. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk, download aplikasi V+Short melalui link di sini!

Lima belas tahun bukanlah waktu yang singkat untuk melupakan luka, terlebih bagi Sophie yang pernah mengalami perundungan berat di masa lalu. Pengalaman pahit itu meninggalkan bekas mendalam yang terus menghantuinya, bahkan ketika kehidupan telah berjalan jauh ke depan.

Namun, Sophie bukan lagi perempuan yang sama seperti dahulu. Kini, ia kembali dengan identitas baru dan rencana yang telah dipersiapkan untuk menghadapi orang yang pernah membuat hidupnya menderita. Dengan identitas barunya, Sophie mulai menyusup ke dalam kehidupan pernikahan sang mantan perundung.

Ia menjalankan rencananya secara perlahan, menyusun strategi untuk menghancurkan kehidupan perempuan tersebut dari dalam tanpa memperlihatkan tujuan sebenarnya.