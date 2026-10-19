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Dari Desa Terpencil Jadi Milyader di V+Short, Microdrama Survival Seru Ini Wajib Masuk Watchlist Kamu!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |23:02 WIB
<i>Dari Desa Terpencil Jadi Milyader</i> di V+Short, Microdrama Survival Seru Ini Wajib Masuk Watchlist Kamu!
Microdrama
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JAKARTA – Jika kamu suka nonton drama pendek yang ceritanya seru, konfliknya bikin penasaran, dan mudah ditonton kapan saja, microdrama jawabannya. 

Serial berdurasi super singkat dalam format video vertikal ini cocok dinikmati lewat ponsel, dengan alur yang bergerak cepat dan membuat kamu sulit berhenti di satu episode. Di aplikasi V+Short, salah satu judul yang wajib masuk daftar tontonanmu adalah “Dari Desa Terpencil Jadi Milyader”. Sebelum lanjut, download V+Short dengan klik link di sini. 

Ceritanya berawal ketika Zhao Zheng tiba-tiba terlempar ke dunia lain dan menjalani hidup sebagai bujangan di sebuah desa pegunungan terpencil. Jangan bayangkan sambutan hangat. Di sekelilingnya ada kerabat yang pandai bersiasat dan tetangga yang tak ramah, membuat hari-hari barunya terasa seperti medan perjuangan. 

Seolah belum cukup berat, kehidupan di desa itu juga dibayangi masa-masa sulit. Kelaparan, kekeringan, salju, hingga wabah menguji daya tahan semua orang. Di tengah situasi serba terbatas, bertahan hidup pun jadi tantangan terbesar. Namun, setiap kisah punya secercah harapan. Di titik tersulitnya, Zhao Zheng bertemu dengan sebuah sistem perdagangan serbaguna yang misterius. 

Apa sebenarnya sistem itu, dan sejauh mana ia mampu mengubah nasib Zhao Zheng? Semua jawabannya menunggu untuk kamu temukan sendiri di V+Short. Karena dikemas dalam format video vertikal berdurasi singkat, kamu bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, mulai dari perjalanan pulang sampai jeda istirahat. 

Pilihan bahasa dubbing yang beragam juga bikin pengalaman menonton makin nyaman. Penasaran dengan perjalanan Zhao Zheng? Yuk, download aplikasi V+Short melalui Google Play Store atau Apple App Store dan mulai menonton sekarang! 

(kha)

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