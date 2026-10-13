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Jatuh Cinta Pada Pembunuh Kakakku, Rekomendasi Microdrama Seru di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |23:02 WIB
Jatuh Cinta Pada Pembunuh Kakakku, Rekomendasi Microdrama Seru di V+Short
Microdrama Vshort
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JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama eksklusif yang siap menemani waktu luangmu dengan cerita romantis yang penuh kejutan. Kali ini, ada “Jatuh Cinta Pada Pembunuh Kakakku”. Sebelum lanjut, download aplikasi V+Short dengan klik link di sini. 

Lewat kisah Jordan dan Ella, penonton diajak mengikuti perjalanan cinta yang berawal dari kecurigaan, tetapi perlahan berkembang menjadi perasaan yang sulit dikendalikan. Penasaran bagaimana kisah mereka bermula? Yuk, kenali lebih dekat microdrama yang satu ini! 

Jordan Smith dulunya dikenal sebagai juara pertarungan ilegal. Namun, sebuah kejadian tragis mengubah hidupnya dan membuatnya meninggalkan dunia pertarungan yang pernah membesarkan namanya. Kini, ia memilih menjalani kehidupan yang jauh dari keramaian dengan mengelola sebuah bar terpencil. 

Meski terlihat ingin melupakan masa lalu, Jordan ternyata masih menyimpan cerita kelam yang belum sepenuhnya terungkap. Di sisi lain, Ella Allen masih berjuang menghadapi kehilangan sang kakak. Keinginannya untuk mengungkap kebenaran dan mendapatkan keadilan membawanya kepada Jordan, pria yang diyakininya memiliki keterkaitan dengan tragedi tersebut. 

Bagi Ella, Jordan adalah sosok yang harus dicurigai dan dicari tahu kebenarannya. Namun, pertemuan mereka justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Ella mulai mengenal Jordan lebih dekat. Di balik sikapnya yang tertutup dan masa lalunya yang misterius, Jordan ternyata memiliki sisi lain yang membuat Ella mempertanyakan penilaiannya sendiri. 

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