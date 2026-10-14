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Nonton Microdrama Komedi Aksi Terbaru Mata-Mata Karena Pernikahan di V+Short, Ini Sinopsisnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |23:01 WIB
Nonton Microdrama Komedi Aksi Terbaru <i>Mata-Mata Karena Pernikahan</i> di V+Short, Ini Sinopsisnya
Microdrama Vshort
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JAKARTA – V+Short menghadirkan “Mata-mata Karena Pernikahan”, sebuah microdrama yang menggabungkan aksi, komedi, dan romansa dalam cerita tentang misi rahasia yang tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum lanjut, download V+Short dengan klik link di sini. 

Cerita mengikuti Alyssa, seorang agen rahasia yang mendapat tugas untuk mendekati Wesley, pria berbahaya yang menjadi target misinya. Untuk menjalankan penyamaran tanpa menimbulkan kecurigaan, Alyssa harus berpura-pura menjadi seorang wanita yang telah menikah. 

Namun, situasi menjadi semakin menarik ketika pria yang berperan sebagai suaminya ternyata juga seorang agen rahasia dengan identitas yang harus dirahasiakan. Keduanya harus menjalankan peran sebagai pasangan suami istri sekaligus menjaga identitas asli mereka agar tidak terbongkar. Di tengah tuntutan misi, mereka menghadapi berbagai situasi tak terduga yang menghadirkan momen lucu, ketegangan, dan dinamika hubungan yang menarik. 
Microdrama “Mata-mata Karena Pernikahan” menawarkan perpaduan aksi dan komedi dengan alur yang ringan dan menghibur. Kehidupan sebagai pasangan yang hanya berpura-pura menikah menjadi salah satu daya tarik cerita, terutama ketika tugas rahasia dan kehidupan pribadi mulai saling bersinggungan. 

Melalui format microdrama, V+Short menghadirkan kisah yang praktis untuk dinikmati di sela-sela aktivitas sehari-hari. Bagi penonton yang menyukai cerita mata-mata dengan sentuhan humor dan romansa, “Mata-mata Karena Pernikahan” bisa menjadi pilihan tontonan yang menarik. Jangan lewatkan kelanjutan kisah mereka dalam microdrama eksklusif “Jatuh Cinta Pada Pembunuh Kakakku”, hanya di V+Short! 

Penonton bisa menikmati berbagai cerita seru dalam format video vertikal yang praktis ditonton kapan saja dan di mana saja. Tersedia pula pilihan bahasa dubbing yang beragam. Yuk, download aplikasi V+Short melalui Google Play Store atau Apple App Store dan mulai menonton sekarang! 
 

(kha)

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