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Jang Ki Yong dan Oh Jung Se Adu Akting dalam Drama Law of the Line

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |11:30 WIB
Jang Ki Yong dan Oh Jung Se Adu Akting dalam Drama <i>Law of the Line</i>
Jang Ki Yong dan Oh Jung Se Adu Akting dalam Drama Law of the Line. (Foto: MBC)
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SEOUL - Jang Ki Yong dan Oh Jung Se dipastikan akan beradu akting dalam drama Law of the Line. MBC mengungkapkan, drama tersebut akan mulai tayang pada semester I-2027 dengan slot tayang Jumat-Sabtu.

Menyuguhkan kehidupan perkantoran, Law of the Line bercerita tentang pegawai bank bernama Tak Do Il yang tidak memiliki ‘orang dalam’ dalam mengamankan kariernya. Drama ini akan mengeksplorasi intrik manajemen, dari keputusan personal, persaingan, dan pengkhianatan.

Jang Ki Yong akan berperan sebagai Tak Do Il, pegawai Nara Bank yang merupakan lulusan universitas daerah. Dia memulai kariernya di bank tersebut tanpa latar belakang pendidikan dan koneksi yang mumpuni.

Jang Ki Yong (SBS)
Jang Ki Yong dan Oh Jung Se Adu Akting dalam Drama Law of the Line. (Foto: SBS)

Meski bukan lulusan universitas unggulan, namun kemampuan Tak Do Il dalam membaca situasi dan bernegosiasi ‘mengamankan’ posisinya di bank tersebut. Alih-alih bergantung pada koneksi, dia memilih bersaing dengan caranya sendiri . 

Sementara itu, Oh Jung Se akan berperan sebagai wakil presiden Chun Kyung Ho yang bertugas mengawasi divisi sales di Nara Bank. Meski hanya berpendidikan SMA, Chun Kyung Ho cukup berpengaruh dan berhasil menduduki jabatan yang cukup bergengsi di bank tersebut.

Chun Kyung Ho berada dalam kepentingan manajemen yang kompleks dan membuatnya harus  berseberangan dengan Tak Do Il. Kondisi tersebut memicu pertarungan politik yang cukup panas dalam manajemen Nara Bank.

 

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