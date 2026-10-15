Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 67: Dewa Simpan Rahasia Besar, Akankah Semuanya Terbongkar?

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna hancur saat harus kehilangan Rifky, ayah kandung yang baru saja ditemukannya setelah sekian lama terpisah. Di tengah duka yang mendalam, Luna berusaha mengikhlaskan kepergian sang ayah, sementara Martha berjuang menguatkan putrinya meski dirinya sendiri masih terpukul. Namun, di balik kepergian Rifky, tersimpan sebuah misteri yang belum terungkap.

Saga semakin yakin bahwa Dewa alias Mad Dog berada di balik kematian Rifky. Meski berani menuduhnya secara langsung, Saga justru mendapat ancaman yang membuatnya tak berdaya. Sementara itu, Dewa terus memainkan peran sebagai sahabat yang berduka, seolah tak memiliki dosa. Tanpa disadari Dewa, Dayan diam-diam membuntutinya dan mulai mengumpulkan bukti yang bisa membongkar rahasianya.

Di pemakaman Rifky, Luna hanya bisa melepas kepergian ayahnya dengan doa dan kenangan, sedangkan Saga berjanji akan mengungkap seluruh kejahatan Mad Dog. Dewa merasa semua rahasianya telah terkubur bersama Rifky. Namun, benarkah kematian Rifky akan menutup semua jejak kejahatannya, atau justru menjadi awal terbongkarnya kebusukan Dewa yang selama ini tersembunyi?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17:40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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