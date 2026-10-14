Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 66: Kematian Rifky Menyimpan Rahasia, Saga Mulai Curigai Dewa

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna mendapat kabar bahwa Rifky, ayah kandung yang baru saja ditemukannya, meninggal dunia akibat kecelakaan yang diduga sebagai tabrak lari. Kehilangan itu terasa begitu menyakitkan karena Luna belum sempat menikmati kebersamaan dengan sosok ayah yang selama ini ia cari. Melihat Luna terpukul, Marco berusaha menguatkannya dan memilih tetap berada di sisinya. Kedekatan mereka yang semakin terjalin membuat Marco tak tega membiarkan Luna menghadapi kesedihan itu sendirian.

Di balik duka yang menyelimuti Luna, Saga mulai mencurigai adanya kejanggalan dalam kecelakaan Rifky. Ia menduga Dewa terlibat, terlebih Dewa telah memerintahkan Edo menghancurkan mobil yang digunakan untuk menghilangkan barang bukti. Sayangnya, penyelidikan mereka menemui jalan buntu karena tidak ada rekaman CCTV maupun saksi mata yang dapat menjelaskan kejadian sebenarnya. Jejak pelaku pun semakin sulit ditelusuri.

Berbeda dengan Luna yang masih berusaha menerima kepergian Rifky, Prisil justru menyimpan kelegaan di balik kesedihannya. Kematian Rifky memberinya harapan bahwa rahasia masa lalu yang selama ini ia tutupi tidak akan pernah terungkap. Sementara itu, Marco tetap mendampingi Luna dan membantunya mengurus pemakaman Rifky.

Akankah Saga dan Marco berhasil menemukan bukti yang mengungkap keterlibatan Dewa dalam kematian Rifky? Dan apakah Prisil benar-benar bisa menyimpan rahasianya selamanya atau justru kematian Rifky akan membuka jalan bagi terungkapnya kebohongan masa lalu?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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