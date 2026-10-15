Netizen Lempar Teori dan Spekulasi di Ending Film HASUT, Sutradara Sampai Buka Suara

JAKARTA – Sutradara sekaligus penulis film horor-misteri HASUT, Ilya Sigma, mengungkap bahwa karakter Rere yang diperankan Rachel Amanda sebenarnya tidak pernah mengalami kerasukan. Pengungkapan ini menjawab salah satu teori yang ramai dibahas penonton setelah film tersebut tayang di bioskop.

Ilya menjelaskan, sejumlah adegan dalam film sengaja dibuat ambigu sehingga penonton ikut merasakan kebingungan yang dialami para karakter. Salah satunya berkaitan dengan suara-suara yang terdengar setelah alat komunikasi milik Rere terjatuh ketika ia berlari.

“Rere tidak pernah kerasukan. Kalau diperhatikan, HT milik Rere sudah terjatuh ketika ia berlari. Suara-suara yang muncul sesudahnya juga tidak pernah benar-benar memanggil nama mereka,” ungkap Ilya.

Menurut dia, para karakter dalam HASUT cenderung menghubungkan suara yang tidak jelas dengan sosok yang mereka takuti atau curigai. Informasi yang mereka terima tidak utuh, tetapi ketakutan dan pengalaman masing-masing membuat mereka merasa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

“Yang benar-benar terjadi sebenarnya lebih sedikit daripada yang disimpulkan para karakter. Mereka mendengar suara, lalu mengisi bagian yang hilang dengan ketakutan sendiri. Penonton sengaja ditempatkan dalam posisi yang sama,” jelasnya.