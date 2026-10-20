Polemik Dugaan Penggunaan Rekaman Suara Tanpa Izin di Film AIN, Begini Klarifikasi MVP Pictures

JAKARTA – PT Tripar Multivision Plus Tbk atau MVP Pictures memberikan klarifikasi terkait polemik penggunaan rekaman suara milik konten kreator Ashilla Sikado dalam film AIN. MVP Pictures menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam film tersebut hanya sebagai distributor, bukan pihak yang menangani proses produksi.

Isu ini mencuat setelah Ashilla menemukan rekaman suaranya dari video bertajuk “Bacotan Makeup” yang dibuat pada 2020 digunakan dalam salah satu adegan film AIN. Ashilla menyatakan tidak pernah dihubungi, dimintai persetujuan, maupun diajak berkomunikasi oleh pihak produksi terkait penggunaan rekaman tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Selasa (20/10/2026), MVP Pictures menjelaskan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam proses produksi maupun pascaproduksi film AIN.

Hal tersebut mencakup proses pemilihan, penggunaan, hingga perizinan rekaman suara dan elemen kreatif lainnya yang digunakan dalam film.

MVP Pictures menyebut seluruh proses produksi dan pascaproduksi AIN merupakan tanggung jawab Manara Films selaku rumah produksi.