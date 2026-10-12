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Ju Ji Hoon Klaim Syuting The Trauma Code 2 Bakal Segera Dimulai

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |06:30 WIB
Ju Ji Hoon Klaim Syuting The Trauma Code 2 Bakal Segera Dimulai
Ju Ji Hoon Klaim Syuting The Trauma Code 2 Bakal Segera Dimulai. (Foto: Netflix)
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SEOUL - Ju Ji Hoon mengungkapkan, jadwal syuting musim kedua drama populer The Trauma Code: Heroes on Call akan segera dimulai. Kabar tersebut diungkapkan sang aktor dalam event Actor’s House Busan International Film Festival (BIFF), pada 10 Oktober 2026.

“Jadi, aku menyelesaikan syuting drama Buy King sekitar 10 hari lalu. Sekarang, aku tengah bersiap untuk syuting The Trauma Code 2,” kata sang aktor dikutip dari Yonhap News, pada Senin (12/10/2026). 

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Ju Ji Hoon Klaim Syuting The Trauma Code 2 Bakal Segera Dimulai. (Foto: Netflix)

Series The Trauma Code: Heroes on Call memulai debutnya di Netflix, pada Januari 2025. Mengawinkan genre medis, drama, dan komedi, series ini bercerita tentang Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah ternama yang memiliki pengalaman panjang di medan perang.

Berbekal pengalaman tersebut, dokter yang memiliki kepribadian emosional itu pun memutuskan kembali ke Korea Selatan. Dia pun berambisi mendirikan sebuah pusat trauma dengan fasilitas dan kualitas kelas dunia. 

Sayangnya, Baek Kang Hyuk justru harus bekerja sama dengan tim trauma yang berisi dokter-dokter kurang kompeten. Tak hanya mendedikasikan kemampuannya untuk pasien, Baek harus membangun timnya dan membuat anggotanya lebih layak. 

The Trauma Code
Ju Ji Hoon Klaim Syuting The Trauma Code 2 Bakal Segera Dimulai. (Foto: Netflix)

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