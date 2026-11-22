Lirik Lagu dan Chord Gitar Sedia Aku Sebelum Hujan dari Idgitaf

JAKARTA - Idgitaf merilis lagu Sedia Aku Sebelum Hujan sebagai bagian dari album ‘Berusaha di Bawah Hujan’, pada 8 Oktober 2025. Lagu ciptaan Idgitaf ini bercerita tentang seseorang yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk pasangannya.

Setahun dirilis, lagu tersebut telah mendulang lebih dari 393 juta streams di Spotify dan menduduki peringkat 21 chart Top Songs Spotify. Sementara video musik lagu tersebut telah ditonton lebih 177 juta kali di YouTube. Yuk simak lirik dan chord gitarnya.

Sedia Aku Sebelum Hujan-Idgitaf

Intro

Am G/B C Em F

F C G Am G

F C G



Verse

F

Jadi waktu itu dingin

C

Kuberi kau hangat

G

Walaupun ku juga beku

Am

Tapi ku aman saat kau nyaman



F

Jadi waktu itu panas

C

Kuberi kau angin

G

Walaupun ku juga gerah

Am

Tapi ku penuh saat kau teduh

Am G/B C Em F

Sudah paham 'kan sejauh ini?



Chorus

F C

Ku yang lama di sini

G Am G

Menjagamu tak patah hati

F C

Sedia aku sebelum hujan

G

Apa yang kau butuh kuberikan



F C

Ke mana pun tak akan kau temukan

G Am G

Yang siapkan bekalmu di peperangan

F C

Jika tak setara kumaafkan

Bb F

Memang sebegitunya aku



F C G



Verse

Am

Ku tak punya pilihan

G

Yang dikendali pikiran

F

Ada namamu disebutkan

F

Ke situlah arahku berjalan

Am G/B C Em F

Sudah paham 'kan sejauh ini?



Chorus

F C

Ku yang lama di sini

G Am G

Menjagamu tak patah hati

F C

Sedia aku sebelum hujan

G

Apa yang kau butuh kuberikan



F C

Ke mana pun tak akan kau temukan

G Am G

Yang siapkan bekalmu di peperangan

F C

Jika tak setara kumaafkan

Bb

Memang sebegitunya aku

Bb F C

Soal cinta aku jatuh yeee



Bridge

Bb F

Ini janjiku

C Bb F

Untuk hadir dan mencintaimu

Bb F Bb

Di hari baikmu

G Dm G

Dan di hari burukmu



Chorus

F C

Sedia aku sebelum hujan

G

Apa yang kau butuh kuberikan



F C

Ku yang lama di sini

G Am G

Menjagamu tak patah hati

F C

Sedia aku sebelum hujan

G

Apa yang kau butuh kuberikan



F C

Ke mana pun tak akan kau temukan

G Am G F

Yang siapkan bekalmu di peperangan

C

Kumaafkan

Bb

Memang sebegitunya aku

G (F)

Soal cinta aku jatuh heee..



F C

(Ku yang lama di sini)

G Am G

(Menjagamu tak patah hati )

F C

(Sedia aku sebelum hujan)

Sedia aku sebelum hujan

G

(Apa yang kau butuh kuberikan)



F C

(Ke mana pun tak akan kau temukan)

Sedia aku sebelum hujan

G Am G

(Yang siapkan bekalmu di peperangan)

F C G

Sedia aku sebelum hujan.**



(SIS)

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