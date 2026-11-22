JAKARTA - Idgitaf merilis lagu Sedia Aku Sebelum Hujan sebagai bagian dari album ‘Berusaha di Bawah Hujan’, pada 8 Oktober 2025. Lagu ciptaan Idgitaf ini bercerita tentang seseorang yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk pasangannya.
Setahun dirilis, lagu tersebut telah mendulang lebih dari 393 juta streams di Spotify dan menduduki peringkat 21 chart Top Songs Spotify. Sementara video musik lagu tersebut telah ditonton lebih 177 juta kali di YouTube. Yuk simak lirik dan chord gitarnya.
Intro
Am G/B C Em F
F C G Am G
F C G
Verse
F
Jadi waktu itu dingin
C
Kuberi kau hangat
G
Walaupun ku juga beku
Am
Tapi ku aman saat kau nyaman
F
Jadi waktu itu panas
C
Kuberi kau angin
G
Walaupun ku juga gerah
Am
Tapi ku penuh saat kau teduh
Am G/B C Em F
Sudah paham 'kan sejauh ini?
Chorus
F C
Ku yang lama di sini
G Am G
Menjagamu tak patah hati
F C
Sedia aku sebelum hujan
G
Apa yang kau butuh kuberikan
F C
Ke mana pun tak akan kau temukan
G Am G
Yang siapkan bekalmu di peperangan
F C
Jika tak setara kumaafkan
Bb F
Memang sebegitunya aku
F C G
Verse
Am
Ku tak punya pilihan
G
Yang dikendali pikiran
F
Ada namamu disebutkan
F
Ke situlah arahku berjalan
Am G/B C Em F
Sudah paham 'kan sejauh ini?
Chorus
F C
Ku yang lama di sini
G Am G
Menjagamu tak patah hati
F C
Sedia aku sebelum hujan
G
Apa yang kau butuh kuberikan
F C
Ke mana pun tak akan kau temukan
G Am G
Yang siapkan bekalmu di peperangan
F C
Jika tak setara kumaafkan
Bb
Memang sebegitunya aku
Bb F C
Soal cinta aku jatuh yeee
Bridge
Bb F
Ini janjiku
C Bb F
Untuk hadir dan mencintaimu
Bb F Bb
Di hari baikmu
G Dm G
Dan di hari burukmu
Chorus
F C
Sedia aku sebelum hujan
G
Apa yang kau butuh kuberikan
F C
Ku yang lama di sini
G Am G
Menjagamu tak patah hati
F C
Sedia aku sebelum hujan
G
Apa yang kau butuh kuberikan
F C
Ke mana pun tak akan kau temukan
G Am G F
Yang siapkan bekalmu di peperangan
C
Kumaafkan
Bb
Memang sebegitunya aku
G (F)
Soal cinta aku jatuh heee..
F C
(Ku yang lama di sini)
G Am G
(Menjagamu tak patah hati )
F C
(Sedia aku sebelum hujan)
Sedia aku sebelum hujan
G
(Apa yang kau butuh kuberikan)
F C
(Ke mana pun tak akan kau temukan)
Sedia aku sebelum hujan
G Am G
(Yang siapkan bekalmu di peperangan)
F C G
Sedia aku sebelum hujan.**
(SIS)
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