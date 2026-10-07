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Respons Santai Andovi da Lopez usai Film Bapak Paling Jujur Terancam Diboikot

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |14:00 WIB
Respons Santai Andovi da Lopez usai Film <i>Bapak Paling Jujur</i> Terancam Diboikot
Respons Santai Andovi da Lopez usai Film {Bapak Paling Jujur} Terancam Diboikot. (Foto: Instagram/@andovidalopez)
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JAKARTA - Aktor sekaligus kreator konten Andovi da Lopez buka suara menanggapi ramainya seruan boikot terhadap film terbarunya, Bapak Paling Jujur, di media sosial. Alih-alih panik atau terpancing emosi, adik Jovial da Lopez ini justru merespons isu tersebut dengan santai dan penuh canda.

Film yang mengangkat tema satire seputar intrik politik itu rupanya sempat memicu riak di jagat maya, hingga berujung pada ancaman boikot dari sejumlah netizen.

Menanggapi hal tersebut, Andovi mengaku justru terhibur lantaran pelafalan salah satu warganet yang dinilainya menggelitik saat menyerukan seruan tersebut.

"Nah, soal masalah Instagram, kemarin sempat ada tuduhan untuk diboikot ya. Setelah di Instagram saya nonton videonya, katanya, 'Bokiot film ini!'" beber Andovi da Lopez saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

(Foto: Ravie Wardani/Okezone)
(Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Sambil tertawa, Andovi menyebut bahwa kesalahan ejaan warganet itulah yang paling membekas di ingatannya.

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