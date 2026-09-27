Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 174: Penyelidikan Uang Ilegal Dipa Semakin Memanas

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Penyelidikan atas kasus hukum yang menjerat Dipa terus berjalan secara intensif. Demi menggali informasi mendalam mengenai aset-aset rahasia milik Dipa, Reza kembali melancarkan aksinya dengan menyamar sebagai Zaki untuk menemui Melani. Di sisi lain, Novan mulai diselimuti keraguan dan kekhawatiran saat menyaksikan pemberitaan penangkapan Dipa di media. Ia mulai mempertanyakan apakah Dipa benar-benar tidak bersalah seperti yang diperkirakan sebelumnya.

​Ketegangan mencapai puncaknya ketika belasan wartawan secara mengejutkan mendatangi rumah Novan untuk memburu konfirmasi dari Jihan terkait penangkapan suaminya. Kepanikan tak terhindarkan saat Davina dan Jihan yang baru saja selesai berolahraga jogging langsung disergap oleh kerumunan media. Di tengah situasi Jihan yang panik dan kebingungan memberikan jawaban, Davina bergerak cepat menuntun Jihan berlari menjauh.

Davina bahkan sengaja memasang badan mengalihkan perhatian para pencari berita agar Jihan bisa menyelamatkan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, keduanya memutuskan bersembunyi hingga situasi benar-benar kondusif.

Mereka kemudian bergegas menuju Oriental Bistro untuk berganti pakaian sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Di tempat tersebut, perasaan terpukul dan malu tak mampu disembunyikan oleh Jihan akibat dugaan tuduhan penipuan serta pencucian uang (money laundering) yang kini menimpa sang suami. Sementara itu, proses pembuktian tindak kejahatan Dipa bergerak cepat.