Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 48: Dewa Incar Luna untuk Tekan Saga

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 48 bercerita tentang konflik Saga dan Andi versus Reno dan Ivan yang memanas. Perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Saga curiga Reno dan Ivan terlibat dalam perampokan Martha.

Saga pun memberi peringatan keras pada Reno dan Ivan agar tidak lagi mengganggu Andi dan keluarga Luna. Sikap tersebut membuat kedua pria itu terkejut sekaligus menyadari bahwa Saga mulai mengetahui banyak hal mengenai mereka.

Di lain pihak, suasana di rumah Martha berubah panik ketika kondisi Rifky tiba-tiba memburuk. Setelah membantu memperbaiki jendela, Rifky mendadak merasa pusing hingga jatuh tak sadarkan diri.

Martha dan Luna langsung meminta bantuan dokter. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan bahwa tekanan darah Rifky masih aman, namun suhu tubuhnya cukup tinggi sehingga harus dipantau sepanjang malam.

Luna dan Martha pun bergantian menjaga Rifky. Luna bahkan menggenggam tangan Rifky dan memintanya segera sadar. Tak lama, Rifky akhirnya siuman. Luna pun bertekad merawat Rifky sebagai bentuk balasannya karena selama ini Rifky selalu menjaganya dan Martha.

Kehangatan keluarga itu semakin terasa ketika Luna menyuapi Rifky makan, sementara Martha mengompres dan memastikan kondisinya terus membaik. Rifky merasa sangat bersyukur karena Luna dan Martha telah menganggapnya sebagai keluarga.

Di tengah suasana tersebut, ancaman baru justru mulai disusun Dewa. Setelah mengetahui Saga mencurigai keterlibatan mereka dalam perampokan, Dewa semakin panik. Terlebih lagi, ia tahu Saga kini berusaha melindungi keluarga Luna.

Saat Reno menceritakan kedekatan Saga dengan Luna, Dewa mulai melihat Luna sebagai cara untuk menekan Saga agar berhenti mengganggu rencananya. Senyum licik pun muncul di wajah Dewa karena ia mulai menyusun rencana baru untuk memanfaatkan Luna.

Malam harinya, Luna mengenang sang ayah, Ryan, di hari ulang tahunnya. Dengan penuh haru, Luna mengungkapkan kerinduannya dan berharap sang ayah tetap bahagia di surga. Luna juga bersyukur masih memiliki Rifky yang selalu membantu dan menjaga dirinya serta Martha.

Karena teringat kondisi Rifky, Luna kemudian keluar kamar untuk mengeceknya. Luna dan Martha akhirnya sama-sama berjaga di ruang tamu. Setelah suhu tubuh Rifky mulai turun, Luna tertidur di dekatnya.

Martha kemudian ikut menemani hingga tanpa sadar keduanya tertidur sambil menjaga Rifky.

Saat terbangun tengah malam, Rifky melihat Luna dan Martha yang rela tidur di ruang tamu demi menjaganya. Ia pun merasa terharu dan bersyukur memiliki mereka dalam hidupnya.

Keesokan paginya, kondisi Rifky telah pulih. Bahkan, ia menyiapkan sarapan untuk Luna dan Martha. Setelah memastikan suhu tubuh Rifky kembali normal, mereka menikmati suasana hangat bersama.