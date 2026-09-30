Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 52: Roman Tak Sengaja Dengar Pengakuan Prisil

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 52 bercerita tentang Mila yang kembali menaruh curiga pada hubungan Dewa dan Prisil. Ia menemukan panggilan dari Dewa di ponsel milik Prisil.

Temuan itu membuat Mila semakin yakin ada hubungan yang sedang disembunyikan keduanya. Sementara itu, Saga mulai mendapat tempat di keluarga Luna. Ia juga diterima bekerja di bengkel Rifky dan Saga berusaha menunjukkan kemampuannya.

Bahkan saat bengkel menghadapi sekelompok preman, ia ikut membantu Rifky menghadapi mereka. Kedekatan Saga dan Luna pun semakin terasa. Kondisi ini kembali memicu persaingan dengan Marco. Keduanya mulai saling cemburu.

Di sisi lain, konflik Marco dan Mila semakin memanas setelah perselingkuhan Dewa dan Prisil mulai diketahui banyak orang. Masalah baru menghampiri Prisil. Bu Erni datang ke kantor Roman untuk membicarakan rencana charity.

Ia merupakan pemilik panti asuhan tempat Prisil pernah meninggalkan anaknya. Prisil langsung panik. Ia menghadang Bu Erni karena takut masa lalunya terbongkar kepada Roman. Prisil bahkan menuduh Bu Erni ingin mengungkap rahasia tersebut.