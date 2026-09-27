Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 84: Ketegangan dan Benih Cinta Baru

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Babak baru kehidupan para karakternya kini diwarnai aksi kejam yang menguji naluri seorang ibu, pengakuan cinta yang mendalam, hingga kemunculan sosok misterius yang memicu teka-teki masa lalu.

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Ancaman besar datang dari Laura yang sengaja membuat Arumi panik melalui panggilan video call. Tanpa rasa iba, Laura memperlihatkan keberadaan Kenzo yang berdiri di tepi balkon, lengkap dengan gertakan akan mencelakai putra kecil Arumi tersebut.

Dipenuhi rasa takut dan kepanikan luar biasa, Arumi langsung bergegas menuju apartemen demi menyelamatkan Kenzo dari bahaya yang mengintai. Di tengah situasi yang menghimpit, kepedulian tulus Elio akhirnya terungkap secara terbuka.

Saat Arumi menangis terisak dan mengaku tak sanggup lagi menghadapi semua cobaan sendirian, Elio menegaskan bahwa kedatangannya selama ini bukan berlandaskan rasa kasihan, melainkan murni karena rasa sayang. Meski pikiran Arumi masih sepenuhnya tertuju pada keselamatan Kenzo, ungkapan jujur itu perlahan melunakkan perasaannya.

Untuk pertama kalinya, Arumi membuka sedikit ruang di hatinya dan menyapa Elio dengan sebutan "Mas Elio"—panggilan sederhana yang sukses membuat hati Elio berbunga-bunga sekaligus memberi harapan baru bagi kisah cinta mereka.