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Obati Rindu, Film 5 cm Kini Hadirkan Prekuel Lewat 5cm: Revolusi Hati

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |11:00 WIB
Obati Rindu, Film <i>5 cm</i> Kini Hadirkan Prekuel Lewat <i>5cm: Revolusi Hati</i>
Konferensi pers film '5cm: Revolusi Hati'. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - Setelah sukses pada 2012, kisah film 5CM kembali menghibur masyarakat Indonesia. Berbeda dari sebelumnya, film 5cm: Revolusi Hati yang direncanakan tayang pada 2026 itu membawa cerita yang terjadi jauh sebelum kisah persahabatan Zafran, Genta, Riani, Arial, dan Ian. 

Produser Sunil Soraya menjelaskan, film terbaru ini bukanlah kelanjutan dari film sebelumnya, melainkan prekuel yang mengajak penonton melihat masa remaja Zafran sebelum bertemu dengan keempat sahabat yang menjadi bagian penting dalam hidupnya.

“Film 5cm: Revolusi Hati adalah prekuel dari 5 cm yang pertama,” ujar Sunil Soraya dalam konferensi pers film 5cm: Revolusi Hati pada Selasa (22/9/2026).

Sunil mengatakan, alur cerita dalam film tersebut juga masih mengikuti dunia yang dibangun dalam buku 5CM. Karena itu, film ini akan membawa penonton mundur ke masa ketika Zafran masih menjalani kehidupan bersama teman-temannya di bangku SMP.

“Ceritanya tentang Zafran waktu tahun terakhir SMP dengan teman-temannya sebelum dia ketemu Genta, Riani, Arial, Ian, dan lain-lain,” kata Sunil.

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