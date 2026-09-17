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Film Istimewa Resmi Tayang Hari Ini, Bawa Kisah Anak-Anak Disabilitas ke Layar Lebar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |22:16 WIB
Film <i>Istimewa</i> Resmi Tayang Hari Ini, Bawa Kisah Anak-Anak Disabilitas ke Layar Lebar
Film Istimewa
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JAKARTA — Sekitar 7.500 anak penyandang disabilitas dari berbagai komunitas di seluruh provinsi Indonesia mengikuti kegiatan nonton bersama untuk menyambut hari pertama penayangan film “Istimewa”. Kehadiran mereka menjadi bagian dari perayaan film drama keluarga yang mulai hari ini dapat disaksikan di bioskop Indonesia.

Bagi Abdullah Mansuri, produser yang akrab disapa Ayah Mansuri, momen ini menjadi kesempatan untuk merayakan penayangan Istimewa bersama komunitas yang kisah dan pengalamannya turut menjadi dasar cerita film tersebut.

“Film Istimewa adalah film kita semua. Hari ini, sekitar 7.500 anak istimewa dari berbagai komunitas di seluruh provinsi Indonesia nonton bareng untuk merayakan penayangannya. Kami ingin kebahagiaan atas hadirnya film ini bisa dirasakan bersama oleh teman-teman istimewa,” ujar Abdullah Mansuri.

Disutradarai oleh Ruben Adrian, Istimewa lahir dari berbagai kisah nyata teman-teman disabilitas yang kemudian dirangkai menjadi cerita tentang keluarga, kehilangan, dan penerimaan. Film ini menghadirkan talenta penyandang disabilitas sebagai pemeran utama, membawa penonton mengenal mereka melalui karakter dan perjalanan masing-masing.

Di Rumah Istimewa, Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul menemukan keluarga bersama Pak Mahendra, sosok yang mereka panggil Ayah. Ketika Ayah tiba-tiba tak lagi bersama mereka, kelimanya memutuskan untuk mencarinya. Mereka pun melangkah keluar dari rumah, menghadapi berbagai pengalaman baru dengan berbekal kebersamaan yang selama ini tumbuh di antara mereka.

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