Dito Darmawan Jadi Raka di Serial POTE VISION+, Intip Karakternya

JAKARTA – VISION+ kembali memperkenalkan karakter dari original series terbarunya, POTE. Kali ini, Dito Darmawan hadir sebagai Raka, seorang apoteker yang dikenal ramah, suka bercanda, dan selalu perhatian pada orang-orang di sekitarnya. Tapi siapa sangka, sikap santainya harus berhadapan dengan teror mengerikan saat ia bersama tim medis tiba di Pulau Marunda.

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POTE merupakan original series VISION+ yang menggabungkan horor, drama, dan thriller dalam delapan episode. Ceritanya mengikuti lima dokter muda yang dikirim ke Pulau Marunda untuk membantu warga menghadapi wabah misterius. Bukannya berjalan lancar, mereka justru menemukan berbagai kejadian aneh yang berkaitan dengan masa lalu pulau tersebut.

Raka menjadi salah satu anggota tim medis yang punya pembawaan paling santai. Sebagai apoteker senior berusia 26 tahun, ia dikenal easy-going, perhatian, dan cukup jeli melihat situasi di sekitarnya. Raka juga diam-diam menyukai Sarah dan selalu berusaha memberikan dukungan ketika Sarah menghadapi berbagai masalah.

Kehadiran Raka awalnya bisa menjadi warna tersendiri bagi tim. Ia bisa mencairkan suasana dengan candaan dan sikapnya yang ringan. Namun, suasana di Pulau Marunda perlahan berubah ketika gangguan misterius mulai terjadi dan satu per satu anggota tim menghadapi kejadian yang sulit dijelaskan.