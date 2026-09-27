Sinetron Terikat Janji Raih Penghargaan Drama Prime Time Terpopuler ITA 2026

JAKARTA - Sinetron Terikat Janji meraih penghargaan Program Prime Time Drama Terpopuler di ajang Indonesian Television Awards (ITA) yang digelar di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 26 September 2026.

Bagi tim produksi, penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh tim yang terlibat di balik layar. Reno Marciano, produser Terikat Janji mengatakan, kemenangan itu tak lepas dari kolaborasi banyak pihak, dari penulis, sutradara, aktor, hingga tim pascaproduksi.

Reno menambahkan, cerita apik dieksekusi dengan ciamik oleh sutradara dan diperkuat dengan proses editing. Tim produksi, bekerja keras memberikan detail dalam produksi, termasuk melakukan riset untuk sejumlah aspek cerita.

“Kami berusaha memberikan detail dalam cerita Terikat Janji. Kami pelajari dengan sangat detail tentang kepolisian dan berbagai hal krusial lainnya. Kami mencoba hal-hal baru dalam sinetron ini,” imbuhnya.

Sinetron Terikat Janji Raih Penghargaan Drama Prime Time Terpopuler ITA 2026. (Foto: Mei Sada Sirait|Okezone)

Upaya tersebut menjadi bagian dari tim Terikat Janji dalam menghadirkan sinetron dengan pendekatan lebih serius. Reno bahkan menyebut, mereka ingin mengubah pandangan yang selama ini menganggap sinetron sebagai tontonan yang dibuat ‘seadanya’.

“Selama ini, orang menganggap sinetron ya begitu saja. Nah, stigma ini yang ingin kami ubah. Agar sinetron tidak lagi dianggap remeh. Karena kami seserius itu loh bikin sinetron ini,” ungkao Reno.

Keseriusan tim produksi itu, menurut Reno, juga diterapkan dalam proses pengambilan gambar. Dia menjelaskan, standar produksi Terikat Janji dibuat lebih tinggi dibandingkan produksi sebelumnya yang pernah mereka kerjakan.

“Kalau untuk pengambilan gambar, pasti standar kami di atas proyek sebelumnya. Baik itu dari segi kamera, lensa, properti, hingga equipment-equipment yang pasti berbeda dari sebelum-sebelumnya,” imbuhnya.